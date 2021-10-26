Мужчина с ножом напал на прохожих в Вене

Вена, 26 октября. Вооруженный ножом злоумышленник напал на людей на улице в Вене. В результате ранения получили четыре человека. Личность нападавшего уже установлена — это 35-летний гражданин Австрии, который имеет психическое заболевание.

Инцидент произошел возле заведения общественного питания. Следователи исключили политический или религиозный мотив в действиях преступника. Пострадавшие — две женщины и двое мужчин —в возрасте от 48 до 64 лет получили незначительные повреждения, сейчас их жизни ничего не угрожает, передает Австрийское агентство печати.

Правоохранители задержали злоумышленника. Все детали случившегося устанавливаются. Также устанавливается мотив поступка нападавшего.