Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 20:43
20:42
Армия
Читатели Dnes.dir не верят в «превосходство» американских F-35 над российскими Су-57
20:41
Спорт
Испанец Пабло Андухар назвал Россию мировым лидером в мужском теннисе
20:40
Общество
Наталия Орейро по-русски обратилась к россиянам после получения гражданства
20:39
Общество
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве до 28 октября
20:37
Общество
Ольга Бузова вернется на сцену МХАТ имени Горького
20:35
Происшествия
В Новой Москве проходит рейд против нелегальной миграции
20:35
Экономика
Глава МИД Украины Кулеба: остановка поставок газа из РФ повлечет «асимметричные шаги»
20:32
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза осталась без земельных участков по решению суда
20:30
Общество
Волонтерские штабы акции «Мы вместе» возобновляют свою работу
20:29
Общество
Отряд «Лиза Алерт» не успел спасти человека из-за масштабных поисков Светличной
Все новости

Мужчина с ножом напал на прохожих в Вене
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в Вене
Pr Scr Ruptly

Вена, 26 октября. Вооруженный ножом злоумышленник напал на людей на улице в Вене. В результате ранения получили четыре человека. Личность нападавшего уже установлена — это 35-летний гражданин Австрии, который имеет психическое заболевание.

Инцидент произошел возле заведения общественного питания. Следователи исключили политический или религиозный мотив в действиях преступника. Пострадавшие — две женщины и двое мужчин —в возрасте от 48 до 64 лет получили незначительные повреждения, сейчас их жизни ничего не угрожает, передает Австрийское агентство печати.

Правоохранители задержали злоумышленника. Все детали случившегося устанавливаются. Также устанавливается мотив поступка нападавшего.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мужчина с ножом напал на прохожих в Вене
нападение вена ранение
Комментировать