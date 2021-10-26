Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 20:42
20:42
Армия
Читатели Dnes.dir не верят в «превосходство» американских F-35 над российскими Су-57
20:41
Спорт
Испанец Пабло Андухар назвал Россию мировым лидером в мужском теннисе
20:40
Общество
Наталия Орейро по-русски обратилась к россиянам после получения гражданства
20:39
Общество
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве до 28 октября
20:37
Общество
Ольга Бузова вернется на сцену МХАТ имени Горького
20:35
Происшествия
В Новой Москве проходит рейд против нелегальной миграции
20:35
Экономика
Глава МИД Украины Кулеба: остановка поставок газа из РФ повлечет «асимметричные шаги»
20:32
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза осталась без земельных участков по решению суда
20:30
Общество
Волонтерские штабы акции «Мы вместе» возобновляют свою работу
20:29
Общество
Отряд «Лиза Алерт» не успел спасти человека из-за масштабных поисков Светличной
Все новости

Отдых российских туристов в Египте сократился из-за очередей в аэропорту
Общество
Отдых российских туристов в Египте сократился из-за очередей в аэропорту
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Москва, 26 октября. Россияне, которые вылетают рейсами компании «Аэрофлот» из аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, должны прибывать в аэропорт на час раньше, сообщает администрация авиаперевозчика.

В компании уточнили, что данная мера связана с увеличением времени, которое требуется для прохождения предполетных формальностей. Это может быть связано с образованием очередей в египетских авиагаванях при отлете туристов в Россию.

Стойки регистрации начнут открываться для пассажиров за четыре часа до вылета рейса. Сама процедура будет заканчиваться за один час до вылета, передается в сообщении на сайте компании.

Данное правило вступило в силу с 25 октября 2021 года. Представители «Аэрофлота» попросили пассажиров прибывать в аэропорт заблаговременно.

Как ранее сообщалось, «Аэрофлот» запустил регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Перелеты по данным направлениям из российской столицы осуществляются с 1 октября.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Отдых российских туристов в Египте сократился из-за очередей в аэропорту
египет аэрофлот рейс аэропорт регистрация
Комментировать