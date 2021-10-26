Отдых российских туристов в Египте сократился из-за очередей в аэропорту

Москва, 26 октября. Россияне, которые вылетают рейсами компании «Аэрофлот» из аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, должны прибывать в аэропорт на час раньше, сообщает администрация авиаперевозчика.

В компании уточнили, что данная мера связана с увеличением времени, которое требуется для прохождения предполетных формальностей. Это может быть связано с образованием очередей в египетских авиагаванях при отлете туристов в Россию.

Стойки регистрации начнут открываться для пассажиров за четыре часа до вылета рейса. Сама процедура будет заканчиваться за один час до вылета, передается в сообщении на сайте компании.

Данное правило вступило в силу с 25 октября 2021 года. Представители «Аэрофлота» попросили пассажиров прибывать в аэропорт заблаговременно.

Как ранее сообщалось, «Аэрофлот» запустил регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Перелеты по данным направлениям из российской столицы осуществляются с 1 октября.