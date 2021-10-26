Французская Renault вынуждена изменить названия двух кроссоверов из-за провальных продаж

Париж, 26 октября. Автомобилестроительная корпорация из Франции меняет наименования следующих генераций двух внедорожников, так как нынешним версиям не удалось закрепиться на рынке, пишет издание L'argus.

Новые названия обретут модели будущих версий Kadjar и Koleos. Это связывается с тем, что актуальные модификации стали непопулярными среди автолюбителей. Представители Renault ожидают, что им удастся сделать паркетники востребованными через новые наименования.

Пока что корпорация не презентовала данные по нововведениям. Премьера кроссовера Kadjar должна пройти уже в следующем году. Обновленный Koleos появится на рынке в 2023 году. Сейчас экземпляры обладают только кодовыми обозначениями: HHN для Kadjar и DHN для Koleos.

Помимо названий, инженеры концерна собираются изменить внешний и внутренний вид машин. Например, Kadjar получит более динамичный кузов и встанет на архитектуру Nissan Qashqai. Нынешняя комплектация Koleos не присутствует на отечественном авторынке с осени 2020 года. Ранее кроссовер предлагался с тремя двигателями, среди которых — мотор на 2,0 литра, на 2,5 литра, а также дизель 2.0 DCI мощностью 177 л.с. Сила первых достигала 144 и 171 л.с. соответственно.

Битопливная модификация Renault Logan может появиться в России уже в ноябре. Ее будет собирать автокомпания из Тольятти под названием «АТС-Авто».