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Сомали попросило помощь Египта в развитии ирригационных систем
Весь мир
Сомали попросило помощь Египта в развитии ирригационных систем
ru.wikipedia.org / Общественное достояние  / 

Каир, 26 октября. Министр сельского хозяйства, животноводства, пастбищ и лесов Сомали Саид Хусейн Эйд обратился к властям Египта с просьбой о предоставлении поддержки его стране в области развития ирригационных систем.

Это произошло во время встречи политика с официальными лицами в рамках мероприятий Каирской недели воды. Могадишо остро нуждается в содействии строительству дамб для сбора осадков и развития дренажных объектов с учетом ограниченных ресурсов в государстве, заявил Хусейн в ходе переговоров с министром ирригации АРЕ Мухаммадом Абдель Ати. Он представил характеристику состояния данной сферы в стране, подчеркнув, что по сравнению с другими частями региона Могадишо испытывает острый недостаток количества дождей.

Со своей стороны, глава египетского ведомства отметил широкое участие сомалийских стажеров в учебных курсах, организованных Национальным центром водных исследований министерства. Делегат Могадишо при этом выразил стремление расширить студенческий обмен в будущем для поддержки человеческих ресурсов в национальном ирригационном секторе.

Месяцем ранее Египет объявил, что построит четыре плотины в Южном Судане в рамках заключенного в 2016 году меморандума о взаимопонимании. Сотрудничество с африканскими странами является одним из основных направлений внешней политики АРЕ под руководством президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

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