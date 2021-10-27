Политики Нилов и Калашников объяснили, как защитить пострадавший от ограничений малый бизнес

Опрошенные ФАН политики поддержали решение Правительства РФ помочь малому бизнесу, пострадавшему от COVID-ограничений. Правда, некоторые из них предположили, что выделенных средств может не хватить. Напомним, малый бизнес и социальные некоммерческие организации получат единовременные гранты. Так власть поддержит около трех миллионов человек, которые оказались в непростой ситуации из-за ограничительных антиковидных мер. На эти цели кабмин выделит около 38,5 млрд рублей. Прежде всего выплаты получат предприятия гостиничного бизнеса, дополнительного образования, досуга, общепита и культуры.

Экс-депутат Госдумы Сергей Калашников в беседе с ФАН высказал предположение, что всем предпринимателям этих денег может не хватить.

«Потери уже исчисляются сотнями миллиардов. И 38 миллиардов — хорошая сумма, но она небольшая. Честно говоря, хорошо, что кабмин хотя бы эти деньги дает», — подчеркнул политик.

По его словам, процедура получения средств весьма «забюрокрачена», из-за чего многие предприниматели не могут воспользоваться поддержкой. Также Калашников считает, что такая помощь государства должна быть системной, а не эпизодической. Тогда, по его мнению, представители малого и среднего бизнеса точно смогут решить проблемы, возникшие в период локдауна.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Депутат Госдумы Ярослав Нилов в разговоре с корреспондентом ФАН поддержал шаги правительства по защите малого бизнеса.

«Ситуация непростая. Все ограничительные меры так или иначе влияют и на покупательскую способность, и на безработицу, и на экономику в целом, и на экономику каждого предприятия в частности, и на работу НКО. Поэтому любые меры — это хорошо. В каких-то странах меры больше, в каких-то — меньше. Не надо сравнивать. Наше правительство исходит из финансово-экономических возможностей прежде всего. Если будет больше оказана помощь, то я буду только приветствовать [это]. Хорошо, что были найдены эти 38,5 миллиарда рублей», — отметил Нилов.

Власти Москвы тем временем утвердили программу кредитования крупного бизнеса в период пандемии, говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Срок субсидирования составит 12 месяцев, а сумма кредита не будет превышать 500 млн рублей.