Председатель «Соцпроф» Вострецов оценил развитие туризма в Ставрополье

Председатель Профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, депутат Госдумы РФ VI и VII-го созывов, председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов оценил развитие туризма в Ставрополье. Он поделился с ФАН впечатлениями о поездке.

В Ставропольском крае Вострецов провел встречи с представителями санаторно-курортных комплексов и отметил высокий уровень как медицинских услуг, так и сервиса. Кстати, ранее стало известно, что самыми популярными направлениями, которые россияне выбирают для пешего туризма, оказались Кавказ и Урал. К такому выводу пришли аналитики сервиса Aviasales.

«Мне понравилось, что принятые нами в VII созыве законы дали реальные результаты. Благодаря курортному сбору во многих регионах удалось значительно улучшить инфраструктуру, облагородить парковые зоны», — говорит Вострецов.

Председатель объединения профсоюзов отметил, что, несмотря на середину осени, санатории региона до сих пор заполнены. Это говорит о правильности выбранной политики президента страны Владимира Путина в части внутреннего туризма. Кроме того, Вострецов положительно отметил и работу предпринимателей.

«Конечно, это во многом заслуга и социально ответственного бизнеса. Многие работники предприятий приобрели путевки с 30–40% скидкой, которую им оплатил работодатель, много людей проходит здесь реабилитацию и после лечения COVID-19 за счет средств ОМС, но это все вместе говорит о том, что у наших курортов есть будущее и большой спрос», — объяснил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

На сегодняшний день в регионах Кавказа строятся десятки новых здравниц. В ходе рабочего визита Сергей Вострецов встретился с представителями бизнеса.

«У направления оздоровительных лечебниц Кавказа только начало расцвета, сейчас во многих учреждениях используется старая советская инфраструктура, но пройдет лет 5–10 и на Кавказе вырастут новые современные медицинские кластеры, отвечающие требованиям мирового уровня», — передает Вострецов слова руководителя Союза промышленников и предпринимателей Карачаево-Черкеской Республики Абубакира Хасановича Тамбиева.

По словам Вострецова, еще недавно в регионах Кавказа процветал терроризм, теперь же благодаря усилиям региональных и федеральных властей сюда пришел долгожданный мир.

«Целебный воздух гор и источники всегда очень высоко ценились. Уверен, что через небольшой промежуток времени граждане смогут получить лучшее медицинское обслуживание, которое в совокупности с целебными свойствами природы Кавказа будет на долгие годы заряжать их энергией», — выражает надежду председатель «Соцпроф».

Федеральное агентство новостей /

Депутат также провел встречу и с профактивом. Как отметил Вострецов, к сожалению, несмотря на все старания профсоюзов, зарплаты медицинских работников при выполнении одного и того же объема работы до сих пор очень разнятся в регионах, чего не скажешь о представителях силовых структур. Председатель «Соцпроф» пообещал продолжить работу в этом направлении.

«У нас одна страна, один народ и за один и тот же объем работы оплата должна быть одинаковой, иначе люди никогда не будут чувствовать справедливость. Многое уже удалось сделать, президент нас слышит. Уверен, что вместе нам удастся прочистить уши нерадивых чиновников, а врачи и учителя — а это становой хребет нашей страны — будут получать достойную зарплату за свой труд», — заявил он.

Ранее стало известно, что госпрограмма «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» будет работать до 2030 года. О приоритетах программы и объеме ассигнований рассказали в Минэкономразвития РФ.