Термосы и украшения вошли в список вещей, которые россияне забывали в отелях чаще всего

Москва, 26 октября. Аналитики сервиса Tvil.ru провели исследование и выяснили, что чаще всего российские туристы забывали в отелях во время летнего отпуска термосы.

Эксперты опросили владельцев отелей, квартир и гостевых домов. В опросе приняли участие 14 тыс. человек. По словам многих респондентов, прошедшее лето стало временем забытых термосов.

«Каждый пятый гость оставил в отелях свои термосы с горячим чаем. Кто-то успел вернуться, вспомнив вовремя о забытой вещи», — говорится в исследовании.

Также в топ вошли вечерние платья, обувь, профессиональная фототехника, нижнее белье, водительские права и украшения. Также путешественники забывали зарядные устройства. А однажды отдыхающие даже забыли в частном доме своего питомца.

Еще одно исследование показало, что россияне увеличили затраты на отпуск в текущем году. Так, 33% опрошенных израсходовали свыше 150 тысяч рублей.