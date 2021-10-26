Жители Иракского Курдистана намерены протестовать против турецких баз из-за вырубки леса

Эрбиль, 26 октября. Турция возобновила вырубку деревьев в иракской провинции Дахук спустя несколько месяцев после временного прекращения этой практики, сообщили источники иракско-курдского канала Rudaw. Местные жители уже пригрозили протестами против турецких военных баз, если обезлесение продолжится.

Фотографии, сделанные в деревне Хироре 24 октября в полдень, демонстрируют срубленные деревья и обочины дорог, заваленные бревнами. Человек, отправивший кадры журналистам на условиях анонимности, тесно сотрудничает с подрядчиками, которые вырубали леса.

«Мы находимся в контакте с губернатором, и фотографии были отправлены в высшие инстанции», — сообщил каналу Rudaw член парламента Иракского Курдистана Ревинг Хирори, добавив, что валка лесов является преступлением против окружающей среды региона.

Turkey resumes deforestation in Kurdistan Region: sources https://t.co/4AerXN3bJT — Rudaw English (@RudawEnglish) October 26, 2021

По данным курдского парламентария, группа людей прибыла из района Улудере (провинция Ширнак, Турция) и начала вырубку леса на прошлой неделе. Политик уверен, что если не предпринимать никаких действий, эта практика распространится и на близлежащие деревни.

«Я разговаривал с подрядчиком, которого обвиняют в валке деревьев. Он сказал мне, что это не они рубят деревья, а турецкая армия делает это, чтобы согреться», — добавил Ревинг Хирори.

Communities in Iraqi Kurdistan protest against renewed deforestation operations by the Turkish military. According to an MP, the massive cutting down of trees "is a crime against the environment of Kurdistan". We provided a quick satellite analysis ???? https://t.co/PZofQJ9Oao pic.twitter.com/Kq8XgByJLv — Wim Zwijnenburg (@wammezz) October 26, 2021

Сообщения о вырубке Турцией лесов в приграничных районах Иракского Курдистана в мае и июне вызвали гнев местных жителей, которые призвали немедленно приостановить эту практику. После этого Анкара временно прекратила валку деревьев.

Региональное правительство Курдистана (КРГ) 31 мая выразило свою озабоченность и недовольство вырубкой лесов турецким правительством и ущербом, нанесенным окружающей среде региона. Оно также официально призвало Анкару прекратить эту недопустимую практику. На следующий день состоялась встреча между генеральным консулом Турции Хаканом Карачаем и заместитель спикера КРГ Хевином Хаврами, на которой также обсуждалась проблема обезлесения.

Турецкая сторона, в свою очередь, традиционно ограничивалась громкими фразами. Министерство обороны республики заявило в конце мая, что армия республики проявляет «максимальную чувствительность и внимание» к гражданским лицам, окружающей среде и историческим и культурным объектам во время своих трансграничных операциях против «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

Satellite images showing the deforestation of #Kurdistan Region and the devastating impact of Ankara’s military operations pic.twitter.com/EFllCamBbh — Ruwayda (@RuwaydaMustafah) June 2, 2021

Без боя не сдадимся

Член сельского совета района Хироре Сулейман Омар заявил, что он со своими коллегами попросил КРГ предпринять меры, чтобы остановить вырубку лесов. В противном случае местные жители пригрозили провести акции протеста против базы Национальной разведывательной организации Турции (MİT) в этом районе. Чиновник добавил, что все жители деревни готовы к демонстрации.

Мухтар (деревенский староста) Хироре Азад Азид подчеркнул, что местные жители дали КРГ крайний срок, который истекает 28 октября. По его словам, если они не получат хороших новостей, граждане продолжат свои демонстрации.

По словам местных чиновников, есть доказательства того, что срубленные в Ираке деревья были проданы на рынках Турции.

Due to #Turkish military agression in #Kurdistan #Iraq, more than 40 KM Square of land has been occupied, 1500 people from 22 villages have been deplaced, 1300 bee hives have been destroyed and aggressive deforestation of occupied areas continues. #StopTurkeyEcocideKurdistan pic.twitter.com/KzlfGZpndR — Khaled Sulaiman???? (@ksulaiman) June 4, 2021

Цель вырубки

По некоторым данным, вырубка лесов в начале этого года была связана с появлением новых дорог, которые турецкая армия построила в Иракском Курдистане. Эти автострады возводятся для того, чтобы соединить различные турецкие базы для улучшения логистики в регионе, где по-прежнему проводятся операции ВС Турции против РПК, которую Анкара считает террористической организацией.

Турецкие ВС и курдские бойцы уже десятилетиями ведут боевые действия в лесных районах и вблизи границы, нанося серьезный ущерб природной среде региона. Раньше конфликт был больше сосредоточен на курдских районах внутри Турции, но теперь арена противостояний переместилась на север Ирака.

Один из подрядчиков, которого попросили расчистить пути для турецких солдат в Дахуке, подтвердил факт вырубки лесов в июне.

«Мы построили дорогу в Хафтанине, которая простирается на 74 км вглубь Ирака, а другая компания построила 38-километровую дорогу между деревней Ашите и горами Кеста. Это правда, что деревья были вырублены, однако это только для того, чтобы обеспечить теплом турецких солдат. Деревья не отправляли в турецкие города», — объяснил он.

"My family has orchards that are worth 100,000 dollars."



Alleged deforestation campaign by Turkish army in Iraqi Kurdistan has caused public uproar and raised environment concern https://t.co/0Xzl5XiXUo pic.twitter.com/3SIaI4RAdv — Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 8, 2021

Нидерландский аналитик конфликтов и проблем окружающей среды Вим Цвейненбург подтвердил валку лесов на границе в серии твитов, предоставив спутниковые снимки местности до и после вырубки деревьев. По его словам, кадры демонстрируют масштабное дорожное строительство.

We acquired a high-resolution Airbus SPOT image via @sentinel_hub showing the road construction and loss of trees in this particular area mentioned above, where 30 hectares of forest was cleared in this particular area 11/x pic.twitter.com/zi24tHHMX8 — Wim Zwijnenburg (@wammezz) June 1, 2021

Тем не менее валка леса может объясняться не только возведением транспортных путей. Как отметил мухтар деревни Низур Тарик Исмат, Турция использует древесину в коммерческих целях.

«Я своими глазами видел, как деревья вывозили на продажу. Их отправляют в Турцию на фабрики и превращают в мебель. Они также используются для других целей, например, для приготовления пищи в ресторанах», — сказал мужчина, вероятно, имея в виду плоды деревьев.

В целом Управление лесной полиции и охраны окружающей среды Иракского Курдистан заявило в мае, что с начала года в результате турецких бомбардировок в провинции Дахук было сожжено более 400 га зеленых территорий.

More than 4,000 dunams of Duhok land burned by Turkish airstrikes this year: forest police https://t.co/ZOi5SjUDeF pic.twitter.com/3AUIljbbu7 — Mutlu Civiroglu (@mutludc) May 26, 2021

Неновая практика

Анкару и ранее обвиняли в незаконном обезлесении и использовании древесных ресурсов в корыстных целях. Так, в сирийском Африне турецкими военными и лояльными им боевиками было вырублено около полутора миллиона деревьев, в том числе 650 тысяч олив. Кроме того, в Сети появлялись видео, на которых запечатлены турецкие фуры, вывозящие краденые оливковые деревья.

Впрочем, масштабная вырубка леса в ущерб экологии отмечается и в самой Турции. Нашумевшая история произошла в районе Икиздере в провинции Ризе. Жители этой области уже на протяжении нескольких месяцев протестуют против валки деревьев и формирования карьера компанией Cengiz Holding, известной своей близостью к партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В настоящее время люди продолжают оберегать сосновые леса, возраст которых превышает 300 лет, и выходят на круглосуточные дежурства. Экспертная комиссия установила, что данная территория не подходит для разработки каменоломен, однако работа на этом участке не остановилась.

İkizdere nöbeti sürüyor. Bilirkişi raporu sonuçlandı, bilirkişi heyeti alanın taş ocağı yapımına uygun olmadığına karar verdi. Ancak henüz çalışma durmadı. Yürütmeyi durdurma kararı veren İkizdereliler Artı Tv'ye konuştu.



Haber: Elif Zeynep Özipekçi

Kamera: Mehmet Zeki Kaya pic.twitter.com/yI4TXGpvGo — Artı TV (@ArtiTV_) October 21, 2021

Водный кризис

Стоит отметить, что незаконная валка леса в Иракском Курдистане является не единственным разногласием между Анкарой и Багдадом. Две страны с трудом находят компромиссы в рамках водного кризиса.

В мае 2020 года в Турции состоялась церемония запуска гидроэлектростанции (ГЭС) на крупнейшем водохранилище Ылысу на реке Тигр неподалеку от границы с Ираком. Реализация этого проекта была подвергнута критике соседей. Багдад заявил, что Ылысу представляет экологическую угрозу для страны, поскольку поступление воды из артерии на иракские земли из-за работы плотины сократится на 56%.

Works under way to build a new Hasankeyf in Turkey's mostly Kurdish southeast, but residents doubt it will ever recapture the magic it had before the Ilisu Dam erased the original town that stood for 12,000 yearshttps://t.co/VR8JvIIYXx



???? Bulent Kilic pic.twitter.com/mYjteJ5T6q — AFP News Agency (@AFP) September 28, 2020

На Тигр и Евфрат приходятся порядка 98% всех ключевых водных ресурсов Ирака. Однако из-за того, что верховья этих рек расположены в Турции, Анкара распоряжается крупными водными артериями исключительно в своих интересах.