Смерть депутата не позволила утвердить новый кабмин Перу

Лима, 26 октября. Пленарное заседание для рассмотрения вопроса вынесения вотума доверия новому составу правительства Перу было отложено из-за внезапной смерти конгрессмена. Об этом сообщил президент страны Педро Кастильо на своей странице в Twitter.

Presidenta del Congreso, @MaricarmenAlvaP: "Este es un momento de profundo dolor. La muerte inesperada de nuestro colega congresista Fernando Herrera Mamani, nos congrega en unidad y hermandad". pic.twitter.com/iudLtbosKu — Congreso del Perú (@congresoperu) October 26, 2021

У члена парламента от правящей левой партии Perú Libre («Свободное Перу») Фернандо Эрреро Мамани произошел сердечный приступ прямо во время заседания. Мужчину перевели в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи, однако вскоре он скончался.

Президент страны выразил свои соболезнования по поводу смерти Мамани, которого назвал защитником демократии и борцом за установление социального равенства.

Los parlamentarios rindieron un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del congresista Fernando Herrera Mamani. Desde el Congreso expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/7ZYgWM1oPF — Congreso del Perú (@congresoperu) October 25, 2021

В этот день председатель Конгресса Перу Мария дель Кармен Альва объявила минуту молчания и сообщила о перерыве в заседании до 28 октября. Изначально планировалось, что обсуждение должно было закончиться голосованием касательно вынесения вотума доверия кабинету министров.

Однако позже Альва заявила, что пленарные заседания будут приостановлены до 4 ноября, чтобы «должным образом» оплакать смерть конгрессмена.

Методы оппозиции

Данное решение означает, что законодатели не смогут одобрить или отклонить новый кабинет, предложенный Педро Кастильо. До перерыва в работе конгресса президент мог приостановить деятельность законодательной власти, если бы члены парламента не одобрили состав правительства второй раз подряд.

twitter.com / Пресс-служба президента Перу

Чтобы Кастильо не смог воспользоваться этим конституционным средством, оппозиционные партии одобрили закон, который позволяет конгрессу отклонить кабинет министров бесконечное количество раз. В ответ на эту меру Кастильо отправил запрос в Конституционный суд с целью проверить, насколько законно применить эту норму.

Согласно некоторым предположениям, перерыв в работе парламента может быть частью плана правых сил по дестабилизации правительства Кастильо и осуществления государственного переворота. По информации El Foco, бизнесмены и политическая оппозиция вступили в сговор с целью парализовать страну путем проведения забастовки 8 ноября. Протесты пройдут в течение нескольких дней после начала работы конгресса.

EN VIVO | Congreso pospone el debate por el voto de confianza hasta el próximo jueves desde las 9 a. m. por el sensible fallecimiento del congresista Fernando Herrera Mamani, a causa de un paro cardiorrespiratorio. ►https://t.co/MA835CyEID pic.twitter.com/c2V19g0FNp — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) October 26, 2021

Ранее представители оппозиции и особенно консервативной партии Fuerza Popular («Народная сила») заявили, что ни в коем случае не выразят вотум доверия кабинету Кастильо во главе с Миртой Васкес.

Администрация президента сталкивается с подобной ситуацией не впервые. В конце августа на фоне острой поляризации Конгресс Перу, в котором преобладают правые оппозиционные силы, приостановил решение по утверждению состава кабинета министров на один день. Основным поводом недовольства оппозиции был тот факт, что против Гвидо Беллидо проводится расследование по обвинению в терроризме.