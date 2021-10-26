Смерть депутата не позволила утвердить новый кабмин Перу

Лима, 26 октября. Пленарное заседание для рассмотрения вопроса вынесения вотума доверия новому составу правительства Перу было отложено из-за внезапной смерти конгрессмена. Об этом сообщил президент страны Педро Кастильо на своей странице в Twitter.
Presidenta del Congreso, @MaricarmenAlvaP: "Este es un momento de profundo dolor. La muerte inesperada de nuestro colega congresista Fernando Herrera Mamani, nos congrega en unidad y hermandad". pic.twitter.com/iudLtbosKu— Congreso del Perú (@congresoperu) October 26, 2021
У члена парламента от правящей левой партии Perú Libre («Свободное Перу») Фернандо Эрреро Мамани произошел сердечный приступ прямо во время заседания. Мужчину перевели в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи, однако вскоре он скончался.
Президент страны выразил свои соболезнования по поводу смерти Мамани, которого назвал защитником демократии и борцом за установление социального равенства.
Los parlamentarios rindieron un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del congresista Fernando Herrera Mamani. Desde el Congreso expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/7ZYgWM1oPF— Congreso del Perú (@congresoperu) October 25, 2021
В этот день председатель Конгресса Перу Мария дель Кармен Альва объявила минуту молчания и сообщила о перерыве в заседании до 28 октября. Изначально планировалось, что обсуждение должно было закончиться голосованием касательно вынесения вотума доверия кабинету министров.
Однако позже Альва заявила, что пленарные заседания будут приостановлены до 4 ноября, чтобы «должным образом» оплакать смерть конгрессмена.
Методы оппозиции
Данное решение означает, что законодатели не смогут одобрить или отклонить новый кабинет, предложенный Педро Кастильо. До перерыва в работе конгресса президент мог приостановить деятельность законодательной власти, если бы члены парламента не одобрили состав правительства второй раз подряд.
Чтобы Кастильо не смог воспользоваться этим конституционным средством, оппозиционные партии одобрили закон, который позволяет конгрессу отклонить кабинет министров бесконечное количество раз. В ответ на эту меру Кастильо отправил запрос в Конституционный суд с целью проверить, насколько законно применить эту норму.
Согласно некоторым предположениям, перерыв в работе парламента может быть частью плана правых сил по дестабилизации правительства Кастильо и осуществления государственного переворота. По информации El Foco, бизнесмены и политическая оппозиция вступили в сговор с целью парализовать страну путем проведения забастовки 8 ноября. Протесты пройдут в течение нескольких дней после начала работы конгресса.
EN VIVO | Congreso pospone el debate por el voto de confianza hasta el próximo jueves desde las 9 a. m. por el sensible fallecimiento del congresista Fernando Herrera Mamani, a causa de un paro cardiorrespiratorio. ►https://t.co/MA835CyEID pic.twitter.com/c2V19g0FNp— TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) October 26, 2021
Ранее представители оппозиции и особенно консервативной партии Fuerza Popular («Народная сила») заявили, что ни в коем случае не выразят вотум доверия кабинету Кастильо во главе с Миртой Васкес.
Администрация президента сталкивается с подобной ситуацией не впервые. В конце августа на фоне острой поляризации Конгресс Перу, в котором преобладают правые оппозиционные силы, приостановил решение по утверждению состава кабинета министров на один день. Основным поводом недовольства оппозиции был тот факт, что против Гвидо Беллидо проводится расследование по обвинению в терроризме.