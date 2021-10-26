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Смерть депутата не позволила утвердить новый кабмин Перу
Весь мир
Смерть депутата не позволила утвердить новый кабмин Перу
twitter.com  /  Пресс-служба Конгресса Перу

Лима, 26 октября. Пленарное заседание для рассмотрения вопроса вынесения вотума доверия новому составу правительства Перу было отложено из-за внезапной смерти конгрессмена. Об этом сообщил президент страны Педро Кастильо на своей странице в Twitter.

У члена парламента от правящей левой партии Perú Libre («Свободное Перу») Фернандо Эрреро Мамани произошел сердечный приступ прямо во время заседания. Мужчину перевели в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи, однако вскоре он скончался.

Президент страны выразил свои соболезнования по поводу смерти Мамани, которого назвал защитником демократии и борцом за установление социального равенства.

В этот день председатель Конгресса Перу Мария дель Кармен Альва объявила минуту молчания и сообщила о перерыве в заседании до 28 октября. Изначально планировалось, что обсуждение должно было закончиться голосованием касательно вынесения вотума доверия кабинету министров.

Однако позже Альва заявила, что пленарные заседания будут приостановлены до 4 ноября, чтобы «должным образом» оплакать смерть конгрессмена.

Методы оппозиции

Данное решение означает, что законодатели не смогут одобрить или отклонить новый кабинет, предложенный Педро Кастильо. До перерыва в работе конгресса президент мог приостановить деятельность законодательной власти, если бы члены парламента не одобрили состав правительства второй раз подряд.

Смерть депутата не позволила утвердить новый кабмин Перу
twitter.com / Пресс-служба президента Перу

Чтобы Кастильо не смог воспользоваться этим конституционным средством, оппозиционные партии одобрили закон, который позволяет конгрессу отклонить кабинет министров бесконечное количество раз. В ответ на эту меру Кастильо отправил запрос в Конституционный суд с целью проверить, насколько законно применить эту норму.

Согласно некоторым предположениям, перерыв в работе парламента может быть частью плана правых сил по дестабилизации правительства Кастильо и осуществления государственного переворота. По информации El Foco, бизнесмены и политическая оппозиция вступили в сговор с целью парализовать страну путем проведения забастовки 8 ноября. Протесты пройдут в течение нескольких дней после начала работы конгресса.

Ранее представители оппозиции и особенно консервативной партии Fuerza Popular («Народная сила») заявили, что ни в коем случае не выразят вотум доверия кабинету Кастильо во главе с Миртой Васкес.

Администрация президента сталкивается с подобной ситуацией не впервые. В конце августа на фоне острой поляризации Конгресс Перу, в котором преобладают правые оппозиционные силы, приостановил решение по утверждению состава кабинета министров на один день. Основным поводом недовольства оппозиции был тот факт, что против Гвидо Беллидо проводится расследование по обвинению в терроризме.

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