Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 20:42
20:41
Спорт
Испанец Пабло Андухар назвал Россию мировым лидером в мужском теннисе
20:40
Общество
Наталия Орейро по-русски обратилась к россиянам после получения гражданства
20:39
Общество
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве до 28 октября
20:37
Общество
Ольга Бузова вернется на сцену МХАТ имени Горького
20:35
Происшествия
В Новой Москве проходит рейд против нелегальной миграции
20:35
Экономика
Глава МИД Украины Кулеба: остановка поставок газа из РФ повлечет «асимметричные шаги»
20:32
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза осталась без земельных участков по решению суда
20:30
Общество
Волонтерские штабы акции «Мы вместе» возобновляют свою работу
20:29
Общество
Отряд «Лиза Алерт» не успел спасти человека из-за масштабных поисков Светличной
20:29
Политика
Елена Панина: Произвол интернет-монополистов пора ограничить на международном уровне
Все новости

Лемуры Индри способны издавать похожие на человеческую музыку звуки

  /   Обновлено: 26 октября 2021 19:54
Общество
Лемуры Индри способны издавать похожие на человеческую музыку звуки
vk.com  /  ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

Турин, 26 октября. Редкие лемуры индри могут издавать воющие звуки. По мнению специалистов из Туринского университета в Италии, песни животных схожи с человеческими.

Авторы научной работы в течение 12 лет записывали звуки 20 групп лемуров индри. Выяснилось, что эти звери чувствуют универсальный музыкальный ритм так же, как и люди. Ранее подобная способность была установлена только у птиц.

Речь идет о категориальном ритме, когда ноты или доли в композиции имеют одинаковую продолжительность, а временные интервалы между их началом происходят категорично. В песнях животных нашли несколько подобных тенденций. Кроме того, сообщается, что самцы и самки лемуров издавали звуки с разным темпом.

Слюна кошек содержит бактерии, провоцирующие уничтожение штаммов стафилококка. Такое открытие сделали специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего, передает Science Alert.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Лемуры Индри способны издавать похожие на человеческую музыку звуки
песни лемуры ритм
Комментировать