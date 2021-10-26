Лемуры Индри способны издавать похожие на человеческую музыку звуки

Турин, 26 октября. Редкие лемуры индри могут издавать воющие звуки. По мнению специалистов из Туринского университета в Италии, песни животных схожи с человеческими.

Авторы научной работы в течение 12 лет записывали звуки 20 групп лемуров индри. Выяснилось, что эти звери чувствуют универсальный музыкальный ритм так же, как и люди. Ранее подобная способность была установлена только у птиц.

Речь идет о категориальном ритме, когда ноты или доли в композиции имеют одинаковую продолжительность, а временные интервалы между их началом происходят категорично. В песнях животных нашли несколько подобных тенденций. Кроме того, сообщается, что самцы и самки лемуров издавали звуки с разным темпом.

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