Telegram готовится запустить официальную рекламную платформу

Москва, 26 октября. Глава сервиса Telegram Павел Дуров сообщил о масштабном обновлении мессенджера. Пользователям станет доступна платформа для размещения рекламных объявлений.

Мессенджер Telegram регулярно совершенствуется благодаря обновлениям функционала. Следующее крупное нововведение коснется рекламодателей каналов. Неизвестно, когда разработчики готовятся внедрить изменения платформы, однако Дуров заверил пользователей в своем Telegram-канале, что они едва ли заметят разницу.

Так, объявления не будут таргетированы по персональным данным пользователей. Формат рекламы будет основан исключительно на тематике Telegram-каналов. Чаты и личные беседы останутся свободной зоной. Кроме того, объявления будут ненавязчивыми — разрешены лишь короткие тексты без фотографий или внешних ссылок. Также разработчики планируют показ рекламы лишь после того, как пользователь просмотрит все актуальные сообщения канала.

Этой осенью мессенджер Telegram заметил прирост пользователей на 70 млн человек. Поводом для выбора российской платформы стал сбой Facebook.