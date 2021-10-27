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Саша Артемова из «Дома-2» показала подписчикам свою маленькую дочь
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» показала подписчикам свою маленькую дочь
instagram.com  /  @artemovasasha1

Москва, 27 октября. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Артемова в одиночку воспитывает дочь по имени Александрия.

В сентябре малышке исполнилось два года. Девочка растет и с каждым днем поражает маму: проявляет себя с лучшей стороны, она разумна и самостоятельна. Звездная мать не могла не похвастаться на своей странице в Instagram важными достижениями дочери. Саша отметила, что ее дочь поняла, для чего нужен горшок. 

«Ребят, жду ваших поздравлений. Уже две недели моя девочка усердно ходит на горшок! Подгузник надеваю только на улицу и на ночь. У нас с горшком отношения были странные и непредсказуемые», — поделилась Артемова. 

Публикация была проиллюстрирована фотографиями дочери. Девочку запечатлели в трендовом наряде: на ней были худи цвета припыленной розы, угги и милая шапочка. Видно, что мама старается одевать дочь по последней моде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Artemovababy (@artemovababy)

Модный эксперт издания Teleprogramma.pro Алсу Арна оценила образы дочери экс-участницы «Дома-2» и похвалила Сашу Артемову. Специалист указала, что дочь одета, как взрослая самостоятельная женщина.

Известно, что Артемова окружила тайной рождение Александрии. Подписчики до конца не знали ни даты родов, ни имени малышки. Сама Саша Артемова поначалу называла дочь то поросеночком, то кукурузкой.

Ранее сообщалось, почему Артемова не рассталась с мужем Евгением Кузиным, несмотря на остывшие чувства. С ним, к слову, девушка познакомилась на просторах реалити.

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Все новости / Шоу-бизнес / Саша Артемова из «Дома-2» показала подписчикам свою маленькую дочь
дочь дом-2 саша артемова евгений кузин
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