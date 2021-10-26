Аналитик Хатылев назвал подозрительным решение США перебросить F-16 на остров Шемья

Москва, 26 октября. Американцы не станут превращать расположенный вблизи российских границ остров Шемья в место постоянного базирования своих истребителей F-16, считает военный эксперт Сергей Хатылев.

Отмечается, что американские ВВС начали переброску истребителей на остров в Беринговом море. Ранее туда уже были отправлены самолеты F-22 Raptor. Полковник Хатылев уверен, что выбор в пользу этого места был сделан благодаря его расположению, Шемья находится на расстоянии всего 320 километров от территории РФ, однако для именно из-за этого у США могут появиться проблемы, передает «МК».

«Там слишком узкое место для боевого применения авиации. Проще говоря, если самолеты США с острова Шемья попытаются предупредить действия нашей авиации, то получится, что они только взлетят, как сразу окажутся у российской границы или вообще на нашей территории», — объяснил он.

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Хатылев также обратил внимание на то, что в данном районе Тихого океана не проложены воздушные трассы, поэтому российские ВКС там не летают. На этом фоне решение американцев перебросить туда истребители кажется очень подозрительным и может иметь тайную подоплеку.

«Получается, американцы хотят нас "ловить" там, где мы ничего не собираемся применять? Отсюда напрашивается вывод: говоря по-русски, они что-то мутят», – считает аналитик.

Ранее сообщалось, что американцы перебросили истребители четвертого поколения F-16 авиабазу Эриксон, которая расположена на Аляске у границ с Россией. По мнению экспертов, Москва может извлечь выгоду из этих маневров США, передает «Царьград».