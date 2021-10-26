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Власти Коми ограничат работу ресторанов с 30 октября

  /   Обновлено: 26 октября 2021 19:32
Общество
Власти Коми ограничат работу ресторанов с 30 октября
Невские Новости  /  Вероника Галачиева

Сыктывкар, 26 октября. Правительство Республики Коми приняло решение о введении новых мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили представители региональной администрации.

Согласно новым правилам, доступ посетителей в заведения общественного питания будет приостановлен с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, вводится ограничение на заполнение кинотеатров и трибун. Количество посетителей не может превышать 70% от количества мест. Данная мера вступит в силу с 8 ноября

Как сообщалось ранее, новые ограничения также будут введены на территории Новосибирской области. В частности будет приостановлена работа закрытых павильонов зоопарков, а также аквапарков. Для посещения учреждений культуры и спорта гражданам будет необходимо предъявить QR-код. Получить его можно после прохождения процедуры вакцинации или при наличии справки о перенесенном заболевании.

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