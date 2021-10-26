Молдавия закупит 1 млн кубометров газа в Нидерландах

Москва, 26 октября. Кишинев и нидерландская компания Vitol заключили контракт о поставке 1 млн кубометров природного газа, сообщили в правительстве Молдавии.

В соответствии с договором Vitol должна будет доставить партию голубого топлива в Молдавию 27 октября. Стоимость соглашения не разглашается. Молдавия закупила газ в Нидерландах, чтобы оценить возможность альтернативных источников поставок, объяснили в правительстве. До этого единственным импортером топлива в республику был российский «Газпром».

Накануне Кишинев заключил контракт на поставку 1 млн кубометров газа с польской компанией PGNiG. Руководство страны также не стало называть сумму контракта, сославшись на коммерческую тайну.

На этом фоне Молдавия продолжает вести переговоры с «Газпромом» по новому контракту. На прошлой неделе российская компания предложила Кишиневу скидку в 25%. «Газпром» заявил о готовности возобновить поставки только после того, как Молдавия рассчитается за предыдущие закупки. Долг республики перед компанией составляет более 700 млн евро.

Бывший министр экономики Молдавии Александр Муравский ранее в эфире Медиагруппы «Патриот» объяснил, почему республика не может позволить себе покупать газ по рыночной цене. Он также предложил растянуть выплату долга перед «Газпромом» на пять лет.