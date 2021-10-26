Популяризатор космонавтики Цуканов назвал причины пуска «Союзов» с Куру

Москва, 26 октября. Россия перенесет часть пусков на космодром Куру во Французской Гвинее. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время онлайн-брифинга в МИА «Россия сегодня».

Сегодня состоялся онлайн-брифинг Дмитрия Рогозина об актуальных вопросах деятельности Госкорпорации, существующих вызовах в освоении космоса и международном сотрудничестве.



Смотреть повтор ➡️ https://t.co/Uxt8FPj969 pic.twitter.com/XftXZ9KvNr — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 26, 2021

По словам руководителя корпорации, на 2022 год запланировано четыре пуска ракеты «Союз» с космодрома в Южной Америке. Рогозин также отметил, что там может быть реализована часть федеральной космической программы.

«Мы, скорее всего, будем загружать этот стартовый комплекс, в том числе и своими федеральными пусками. У нас есть интерес. Это уникальная точка на экваторе, удобная для выведения полезных нагрузок», — сказал он.

Федеральное агентство новостей

Грузоподъемность и российские разработки

По словам популяризатора космонавтики и представителя сообщества «Советский космос» Максима Цуканова, перенос действительно связан с местонахождением космодрома, который располагается близко к экватору. Из-за этого ракета может поднять больше груза.

«Сложно сказать точную причину. Возможно, у нас не готовы стартовые комплексы, чтобы запустить ракеты на Восточном или Байконуре. Но я хочу сказать, что запуски во Французской Гвинее с космодрома Куру более выгодны в плане грузоподъемности. Дело в том, что космодром находится ближе к экватору, и грузоподъемность ракеты становится выше — можно поднять больше груза», — сказал Цуканов.

Специалист отметил, что по этим же причинам России интересен и плавучий космодром Морской старт. Он также может приблизиться к экватору. В Гвианский космический центре реализовано сразу несколько российских разработок в космической сфере, поэтому он может быть использован и в будущем.

«Вообще, если есть договоренность с Европейским космическим агентством, почему бы и не запускать? Там наш стартовый комплекс для нашей ракеты, там наша уникальная мобильная башня обслуживания (МБО). Она впервые была сделана нами для космодрома Куру и затем была повторена на космодроме Восточный для обслуживания ракет на старте. Если есть договоренности с Европейским космическим агентством, я не вижу ничего плохого в том, что мы будем запускать свою ракету на своем стартовом столе в другом месте», — подытожил Цуканов.

Космодром Куру, или Гвианский космический центр, находится вблизи северного побережья Южной Америки. Он используется странами Европы, в основном Европейским космическим агентством (ESA) и национальным центром космических исследований Франции (CNES). В декабре 2020 года российская ракета-носитель «Союз» успешно стартовала с космодрома: она вывела на орбиту спутник Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye.