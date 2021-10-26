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Голы Бохинена и Бистровича помогли ЦСКА победить липецкий «Металлург» в Кубке России
Спорт
Голы Бохинена и Бистровича помогли ЦСКА победить липецкий «Металлург» в Кубке России
Global Look Press  /  VEGARD WIVESTAD GRÃ˜TT, via www./www.imago-images.de

Липецк, 26 октября. Московский ЦСКА на выезде обыграл липецкий «Металлург» и вышел в 1/8 Кубка России. Матч проходил на стадионе «Металлург» и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Алексея Березуцкого. 

Счет в матче открыл хавбек «армейцев» Эмиль Бохинен, норвежец забил после результативной передачи Федора Чалова под занавес первого тайма. На 85-й минуте голом отметился хорват Кристиян Бистрович.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым, его ассистентами выступили Александр Чекалин и Станислав Попков. В качестве резервного рефери был заявлен Павел Шишкин.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом туре чемпионаты страны «армейцы» одержали волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:1). Липецкий «Металлург» идет на 18-й строчке в ФНЛ.

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кубок россии Эмиль Бохинен федор чалов Кристиян Бистрович
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