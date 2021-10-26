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Российский ФБР рассказал о невозможности МВД Британии организовать работу полиции
Общество
Российский ФБР рассказал о невозможности МВД Британии организовать работу полиции
Фонд Борьбы с Репрессиями

Санкт-Петербург, 26 октября. Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) получили ответ от МВД Великобритании по делу экс-футболиста Далиана Аткинсона, скончавшегося во время ареста в Телфорде. Письмо чиновников подтвердило неспособность ведомства организовать работу полиции.

Вопрос о необходимости полицейских реформ в государстве становится все актуальнее, поскольку экс-сотрудника лондонского полицейского департамента недавно приговорили к пожизненному тюремному заключению. Уточняется, что он несет наказание за похищение и убийство 33-летней Сары Эверард, смерть которой спровоцировала возмущение и митинги по поводу масштабов насилия со стороны представителей власти к гражданам.

Начиная с 2009 года представители правоохранительных органов Великобритании убили по меньшей мере 15 женщин, а в период с 2019 по 2020 год от действий полиции Англии и Уэльса погиб 191 человек. Из данных отчета, представленного Независимым управлением по вопросам поведения полиции, из 19 человек, которые скончались от рук офицеров, у 12 были явные или скрытые проблемы с психическим здоровьем. Это свидетельствует о недостаточном уровне подготовки правоохранителей.

В письме, которое получили правозащитники ФБР от британского МВД, чиновники напомнили, что никто не стоит выше законодательства. По их словам, они осознают масштаб проблемы, а также поддерживают позицию Фонда о том, что применение силы по отношению к подозреваемым не должно выходить за установленные законом рамки.

Российский ФБР рассказал о невозможности МВД Британии организовать работу полиции
Федеральное агентство новостей / Андрей Зубарев

Помимо этого, Подразделение по контролю за добросовестной работой полиции утверждает, что подготовило изменения в действующую программу обучения полицейских, которые в дальнейшем будут попадаться сложные случаи. В их числе взаимодействие с подозреваемым, у которого есть расстройство поведения или проблемы с психическим здоровьем.

Британские госслужащие поблагодарили ФБР за то, что он обратил внимание на актуальную проблему страны, отметив, что добросовестная работа полиции является ключом к доверию со стороны граждан. Несмотря на попытку МВД Великобритании убедить других, что проблема произвола правоохранителей не так актуальна, в Фонде считают, что действия офицеров недостаточны и малоэффективны в вопросе преодоления жестокости и борьбы с растущим насилием со стороны стражей правопорядка.

Ранее МВД Великобритании направило Фонду борьбы с репрессиями ответ на запрос с требованием разъяснений по делу жителя Лондона Кевина Кларка, который скончался после ареста. По словам британских чиновников, благодаря запросу было принято решение о пересмотре результатов расследования по факту смерти мужчины.

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великобритания фбр полиция
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