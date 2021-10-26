Глава Крыма Аксенов: Зеленский получит «дырку от бублика» вместо полуострова

Симферополь, 26 октября. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «возврате» Крыма после решения суда Амстердама по делу о скифском золоте ни к чему не приведут. Об этом напомнил глава полуострова Сергей Аксенов.

Руководитель региона указал Зеленскому на то, что Крым вернулся в состав России в полном соответствии с нормами международного права — по результатам референдума. Вопрос о принадлежности региона закрыт навсегда, какие бы заявления ни делал Киев, осадил украинского лидера Аксенов.

«Крым российский навсегда, наш президент точку в этом вопросе поставил. Однозначно крымчане свою волю высказали на референдуме 2014 года, поэтому Зеленскому кроме дырки от бублика ничего пообещать не можем. Крым в России и вопрос этот закрыт», — подчеркнул Аксенов.

Слова главы Крыма стали ответом на публикацию Зеленского в Twitter. Бывший артист «Квартала 95» заявил, что после скифского золота Киев «вернет» под свой контроль и полуостров.