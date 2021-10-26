Ульяновский автомобильный завод приступит к созданию электромобилей

Москва, 26 октября. Автомобилестроительная компания из Ульяновска будет создавать электрифицированные машины в средне- и долгосрочной перспективе, отметил во время Международного автомобильного научного форума главный конструктор УАЗ Олег Крупин.

Российский автопроизводитель анонсировал свое устремление к созданию электрокаров. Отмечается, что концерн работает над созданием целой концепции, в рамках которой будет развиваться сегмент «зеленых» моделей.

По словам представителя марки Крупина, в основе будущих транспортных средств будет лежать прототип батарейной комплектации «УАЗ-Хантер», которую создала чешская фирма MW Motors. Организация выпустила два экземпляра модификации Spartan EV.

Ульяновский автозавод готовится к небольшому серийному производству электромобилей. Предполагается, что инженеры проведут локализацию комплекта для дальнейшей электрификации модели «УАЗ-Хантер». Если это будет успешно выполнено, то опыт перенесут на «Профи» и «Патриот».

Электроверсии «УАЗ-Хантер» впервые должны появиться на рынке в феврале следующего года, ранее заявлял директор концерна по маркетингу и продукту Максим Куприн.