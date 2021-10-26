Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 20:41
20:40
Общество
Наталия Орейро по-русски обратилась к россиянам после получения гражданства
20:39
Общество
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве до 28 октября
20:37
Общество
Ольга Бузова вернется на сцену МХАТ имени Горького
20:35
Происшествия
В Новой Москве проходит рейд против нелегальной миграции
20:35
Экономика
Глава МИД Украины Кулеба: остановка поставок газа из РФ повлечет «асимметричные шаги»
20:32
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза осталась без земельных участков по решению суда
20:30
Общество
Волонтерские штабы акции «Мы вместе» возобновляют свою работу
20:29
Общество
Отряд «Лиза Алерт» не успел спасти человека из-за масштабных поисков Светличной
20:29
Политика
Елена Панина: Произвол интернет-монополистов пора ограничить на международном уровне
20:28
Политика
Матвиенко и Володин обсудили взаимодействие Совфеда и Госдумы в законотворческой работе
Все новости

Ульяновский автомобильный завод приступит к созданию электромобилей
Экономика
Ульяновский автомобильный завод приступит к созданию электромобилей
vitalykuzmin.net  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 26 октября. Автомобилестроительная компания из Ульяновска будет создавать электрифицированные машины в средне- и долгосрочной перспективе, отметил во время Международного автомобильного научного форума главный конструктор УАЗ Олег Крупин.

Российский автопроизводитель анонсировал свое устремление к созданию электрокаров. Отмечается, что концерн работает над созданием целой концепции, в рамках которой будет развиваться сегмент «зеленых» моделей.

По словам представителя марки Крупина, в основе будущих транспортных средств будет лежать прототип батарейной комплектации «УАЗ-Хантер», которую создала чешская фирма MW Motors. Организация выпустила два экземпляра модификации Spartan EV.

Ульяновский автозавод готовится к небольшому серийному производству электромобилей. Предполагается, что инженеры проведут локализацию комплекта для дальнейшей электрификации модели «УАЗ-Хантер». Если это будет успешно выполнено, то опыт перенесут на «Профи» и «Патриот».

Электроверсии «УАЗ-Хантер» впервые должны появиться на рынке в феврале следующего года, ранее заявлял директор концерна по маркетингу и продукту Максим Куприн.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Ульяновский автомобильный завод приступит к созданию электромобилей
уаз авто электрокар Spartan EV
Комментировать