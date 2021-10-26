Военные Доминиканы разместили силы на границе с Гаити

Сан-Доминго, 26 октября. Доминиканская Республика направила военных на границу, чтобы пресечь контрабанду топлива в Гаити. Об этом сообщает Национальная ассоциация розничных торговцев бензином.

Решение было принято после того, как большое количество граждан Гаити пересекло границу с Доминиканской Республикой, чтобы запастись топливом из-за его нехватки у себя в стране.

En el día de hoy en la comunidad de Juana Méndez una avalancha de haitiano intento penetrar a la República Dominicana alegando qué no hay comida no hay combustible ni hay nada en Haití Cómo si ese fuera nuestro problema si no se ponen duros nadie aguanta 1000000 de haitiano pic.twitter.com/ohAzMfBlft — Rafael Gil (@rafaelgil251051) October 25, 2021

Военнослужащие были размещены в основном рядом с заправочными станциями приграничных провинций Элиас-Пинья и Педерналес, которые столкнулись с беспрецедентно высоким спросом на топливо в последние несколько дней.

República Dominicana despliega militares para evitar evitar el tráfico ilegal de combustible https://t.co/P6Cq3yQFsI pic.twitter.com/RK0XmnOBE4 — #Noticias desde #Perú (@LimaNoticia) October 26, 2021

Представители заправок стремятся остановить чрезмерный отток горючего в Гаити, чтобы предотвратить его дефицит в приграничных районах. Директор национальной ассоциации розничных торговцев бензином Арнульфо Ривас объяснил, что гаитяне провозят топливо через границу и продают его за более высокую цену у себя в стране на фоне острого дефицита.

Ривас добавил, что вчера он обсудил данную проблему с председателем Совета директоров Доминиканского нефтеперерабатывающего завода Леонардо Агилерой, который ищет пути ее решения. По его словам, заправочные станции обязаны продавать топливо всем тем, кто этого хочет, однако одновременно в полномочия властей входит ограничение продаж для предотвращения нехватки горючего.

25 октября в Гаити прошла забастовка по причине дефицита топлива в стране и против насилия криминальных банд.