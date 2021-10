Военные Доминиканы разместили силы на границе с Гаити

Сан-Доминго, 26 октября. Доминиканская Республика направила военных на границу, чтобы пресечь контрабанду топлива в Гаити. Об этом сообщает Национальная ассоциация розничных торговцев бензином.

Решение было принято после того, как большое количество граждан Гаити пересекло границу с Доминиканской Республикой, чтобы запастись топливом из-за его нехватки у себя в стране.

En el día de hoy en la comunidad de Juana Méndez una avalancha de haitiano intento penetrar a la República Dominicana alegando qué no hay comida no hay combustible ni hay nada en Haití Cómo si ese fuera nuestro problema si no se ponen duros nadie aguanta 1000000 de haitiano pic.twitter.com/ohAzMfBlft