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Военные Доминиканы разместили силы на границе с Гаити
Весь мир
Военные Доминиканы разместили силы на границе с Гаити
pixabay.com/PD  / 

Сан-Доминго, 26 октября. Доминиканская Республика направила военных на границу, чтобы пресечь контрабанду топлива в Гаити. Об этом сообщает Национальная ассоциация розничных торговцев бензином.

Решение было принято после того, как большое количество граждан Гаити пересекло границу с Доминиканской Республикой, чтобы запастись топливом из-за его нехватки у себя в стране.

Военнослужащие были размещены в основном рядом с заправочными станциями приграничных провинций Элиас-Пинья и Педерналес, которые столкнулись с беспрецедентно высоким спросом на топливо в последние несколько дней.

Представители заправок стремятся остановить чрезмерный отток горючего в Гаити, чтобы предотвратить его дефицит в приграничных районах. Директор национальной ассоциации розничных торговцев бензином Арнульфо Ривас объяснил, что гаитяне провозят топливо через границу и продают его за более высокую цену у себя в стране на фоне острого дефицита.

Ривас добавил, что вчера он обсудил данную проблему с председателем Совета директоров Доминиканского нефтеперерабатывающего завода Леонардо Агилерой, который ищет пути ее решения.  По его словам, заправочные станции обязаны продавать топливо всем тем, кто этого хочет, однако одновременно в полномочия властей входит ограничение продаж для предотвращения нехватки горючего.

25 октября в Гаити прошла забастовка по причине дефицита топлива в стране и против насилия криминальных банд.

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