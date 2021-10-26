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Журналисты The Washington Post заявили о неэффективности санкционной политики США
Экономика
Журналисты The Washington Post заявили о неэффективности санкционной политики США
wikipedia.org  /  Michael Fleischhacker / Public Domain

Вашингтон, 26 октября. Авторы американского издания The Washington Post опубликовали материал, в котором проанализировали санкции Минфина США и пришли к выводу о низкой эффективности политики экономического давления.

Журналисты обратили внимание, что с 2016 по 2020 год в санкционные списки попали около 3,8 тысячи физических и юридических лиц, а также ряд государств. По состоянию на октябрь 2021 года Вашингтон объявлял рестрикции 9421 раз.

Однако авторы статьи усомнились, работают ли санкции как инструмент политического давления. Например, властям США уже приходилось выдавать разрешения на сотрудничество с фигурантами черных списков.

По мнению журналистов, проблемой санкционной политики Вашингтона является риск потерять даже самых дружелюбно настроенных партнеров. В качестве примера они привели ситуацию с «Северным потоком — 2», который России и Германии удалось достроить, несмотря на призывы из США вводить новые санкции против «Газпрома».

Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо ранее рассказал, какими должны быть санкции в отношении государств, которых Вашингтон считает соперниками. Он подчеркнул, что ограничения должны служить одной цели, которая четко определена и понятна.

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