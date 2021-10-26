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Политолог Корнилов оценил серьезность угроз Кулебы в ответ на возможное перекрытие газа Украине

  /   Обновлено: 26 октября 2021 20:47
Общество
Политолог Корнилов оценил серьезность угроз Кулебы в ответ на возможное перекрытие газа Украине
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Украина пойдет на ответные меры, если Россия прекратит поставки газа. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия пока не перекрывала поставки газа на Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», — написал дипломат на своей странице в Twitter.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в беседе с ФАН оценил серьезность заявления Кулебы.

«Допустим, Россия не снизит им цену на газ, а Кулеба не снизит в ответ на это, скажем, тарифы на газ для населения Украины. И понятно, что Россия от этого будет страдать», — иронично отметил Корнилов.

По словам политолога, громкие заявления украинских чиновников о санкциях и ответных мерах — это набор штампов, которые прокручивают с 2014 года.

«Причем заметьте, меняются там Климкин (экс-глава МИД Украины. — Прим. ФАН), Кулеба и т.д. А вот эти заявления, не имеющие под собой никаких смыслов по большому-то счету, остаются», — резюмировал свое мнение Корнилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев предлагал «Газпрому» скидку 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 миллиардов кубических метров в день. Зеленский подчеркнул, что решение этого вопроса имеет большое значение для всей Европы. Что касается Украины, то в числе своих клиентов она бы хотела видеть европейские компании.

В середине октября украинская компания «Нафтогаз» гарантировала достаточный ресурс голубого топлива для населения. Об этом в рамках брифинга заявлял исполнительный директор Юрий Витренко.

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Все новости / Общество / Политолог Корнилов оценил серьезность угроз Кулебы в ответ на возможное перекрытие газа Украине
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