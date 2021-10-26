Политолог Корнилов оценил серьезность угроз Кулебы в ответ на возможное перекрытие газа Украине

Украина пойдет на ответные меры, если Россия прекратит поставки газа. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия пока не перекрывала поставки газа на Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», — написал дипломат на своей странице в Twitter.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в беседе с ФАН оценил серьезность заявления Кулебы.

«Допустим, Россия не снизит им цену на газ, а Кулеба не снизит в ответ на это, скажем, тарифы на газ для населения Украины. И понятно, что Россия от этого будет страдать», — иронично отметил Корнилов.

По словам политолога, громкие заявления украинских чиновников о санкциях и ответных мерах — это набор штампов, которые прокручивают с 2014 года.

«Причем заметьте, меняются там Климкин (экс-глава МИД Украины. — Прим. ФАН), Кулеба и т.д. А вот эти заявления, не имеющие под собой никаких смыслов по большому-то счету, остаются», — резюмировал свое мнение Корнилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев предлагал «Газпрому» скидку 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 миллиардов кубических метров в день. Зеленский подчеркнул, что решение этого вопроса имеет большое значение для всей Европы. Что касается Украины, то в числе своих клиентов она бы хотела видеть европейские компании.

В середине октября украинская компания «Нафтогаз» гарантировала достаточный ресурс голубого топлива для населения. Об этом в рамках брифинга заявлял исполнительный директор Юрий Витренко.