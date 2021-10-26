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Пентагон опасается возможного возобновления атак «Исламского государства» против США
Армия
Пентагон опасается возможного возобновления атак «Исламского государства» против США
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 26 октября. Представители афганской ячейки «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещенная в РФ террористическая организация) в течение полугода могут возобновить зарубежные атаки, заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

По словам представителя оборонного ведомства США, боевики из ИГ и «Аль-Каиды»1 (запрещенная в России террористическая организация) намерены «возобновить внешние операции», в том числе против американцев. При этом в настоящее время ни одна из группировок не располагает такими возможностями.

«Разведсообщество США считает, что ИГ в Афганистане сможет получить такую возможность где-то через шесть-двенадцать месяцев, в то время как "Аль-Каиде" для этого может потребоваться год или два», — сообщил Кол.

Ранее сообщалось, что одним из главных обязательств «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) была активная контртеррористическая борьба. Речь идет о различных группировках на афганских землях.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша террористы афганистан
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