iPhone 12 не попал в топ-5 обновленного рейтинга смартфонов от Роскачества

Москва, 26 октября. Специалисты российской системы качества (Роскачество) провели масштабное исследование по изучению лучших смартфонов на рынке. Эксперты составили список, в который вошли 140 моделей.

Лидером рейтинга стали новые смартфоны от американской компании Apple. В топ-5 попали сразу три смартфона фирмы, один из них был выпущен в сентябре 2019 года.

Первое место занял iPhone 13 Pro Max с объемом памяти в 512 ГБ, в общей сложности новинка набрала 4 068 баллов. Аппарат был представлен в сентябре, а его стоимость составляет 139 990 рублей. Второе место эксперты отдали смартфону, работающему на базе Android — Sony Xperia II. Цена устройства, поддерживающего сеть 5G, составляет примерно 80 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy S10, который был представлен на рынке в 2019 году, стоит устройство от 55 тысяч рублей.

В пятерку лидеров попали еще два «яблочных» смартфона — iPhone 13 Pro (4013 баллов) и iPhone 11 Pro Max (4009 баллов). Отмечается, что в топ-5 Роскачества вошли новая модель и iPhone 11, при этом эксперты обделили внимание прошлогоднюю серию — iPhone 12. В 2020 году Apple выпустила смартфон в четырех вариантах, но ни один из них не набрал достаточное количество баллов для выхода в лидеры рейтинга.

Prt Scr youtube.com / Technizo Concept

Все устройства, которые проверялись экспертами, проходили оценку по 231 показателю. Роскачество исследовало работу батареи, дисплея, качества звука, уровня производительности, безопасности и прочих важных параметров.

Согласно другому опросу, iPhone 11 стал самым популярным смартфоном у жителей Ямала. Также в лидерах оказались Samsung Galaxy A022 и Redmi 9А, сообщает «Север-Пресс».

Ранее стало известно, что американская корпорация Apple отказалась от использования буквы S в названии своих продуктов. Эксперты компании считают, что это плохо сказывается на продаже продукции.