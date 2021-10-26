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Экс-солист «Ляписа Трубецкого» Михалок обратился к подписчикам после драки с поклонником на концерте
Общество
Экс-солист «Ляписа Трубецкого» Михалок обратился к подписчикам после драки с поклонником на концерте
TACC  /  Рюмин Александр

Полтава, 26 октября. Экс-звезда группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок высказался об инциденте на концерте, на котором артист ударил одного из зрителей. Музыкант объяснил причины своего поведения на сцене.

Рок-музыкант Михалок оказался в центре внимания после скандального концерта. Артист вызвал на сцену одного из зрителей и предложил устроить дуэль на гитарах. Затем исполнитель неожиданно ударил фаната головой в лицо.

Позднее Михалок прокомментировал свое поведение. Артист записал обращение в Instagram, где оправдался за избиение фаната.

«Это мое рабочее место, люди смотрят. Имидж предполагает файт и все дела. Я тихонечко его боданул. Я не буду отмазываться, «дал бычка» это у нас называется, а на Украине — «на Одессу отправил». И пошел дальше концерт вести», — заявил артист.

Экс-солист «Ляписа Трубецкого» Михалок обратился к подписчикам после драки с поклонником на концерте
Pr Scr instagram.com / @brutto_nostra

Михалок также отметил, что уладил конфликт с пострадавшим зрителем. По словам звезды, фанат не имеет претензий к музыканту.

Инцидент с избиением поклонника произошел во время концерта в Полтаве. Михалок не только ударил фаната, но и попытался вступить в драку с еще одним зрителем.

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