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Президент ФРГ вручил Меркель официальное уведомление об окончании ее полномочий канцлера

  /   Обновлено: 26 октября 2021 19:11
Политика
Президент ФРГ вручил Меркель официальное уведомление об окончании ее полномочий канцлера
bundeskanzlerin.de  /  Пресс-служба канцлера ФРГ

Берлин, 26 октября. Полномочия канцлера Германии Ангелы Меркель официально закончились. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ей соответствующее уведомление.

Ангела Меркель планировала уйти из политики после проведения сентябрьских выборов в парламент Германии. Сейчас она является врио канцлера до избрания преемника. Социал-демократ Олаф Шольц может занять ее должность.

«Именем ФРГ работа на посту канцлера доктора Ангелы Меркель собранием бундестага от 26 октября 2021 года объявляется оконченной», — заявил немецкий лидер.

Канцлер выглядела взволнованной на встрече с президентом. Меркель взяла документы и села на свое место, но Штайнмайер напомнил, что необходимо попозировать журналистам. Канцлер посмеялась и вернулась. После этого вспомнила, что забыла папку.

Ангелу Меркель ранее попросили исполнять обязанности канцлера ФРГ до формирования нового правительства. С таким заявлением выступил Штайнмайер.

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меркель президент германия
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