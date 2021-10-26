Врачи штата Мэн требуют отмены обязательной вакцинации

Огаста, 26 октября. Группа врачей из штата Мэн просят Верховный суд отменить закон об обязательной вакцинации для всех медработников. Они отмечают, что требование нарушает их право на свободу вероисповедания.

Supreme Court justices may have met a vaccine mandate some of them don't like https://t.co/oq5I4kq2TV — WSMV News4 Nashville (@WSMV) October 26, 2021

Адвокат группы врачей Мэтью Ставер сказал, что они возражают против вакцин из-за того, что лекарство было «разработано, протестировано, либо иным образом связано с использованием развитием клеток плода, которые возникли при плановых абортах».

«Мэн явно выделил верующих работников, отказывающихся от вакцинации по религиозным причинам» — отметил защитник.

По данным СМИ, до сих пор судьи отклоняли подобные просьбы об обязательной вакцинации, когда об этом просили сотрудники Университета Индианы или учителя Нью-Йорка, но врачи ссылаются на религиозный фактор, который может повлиять на конечное решение.

В марте католические епископы США призвали верующих избегать вакцину Johnson & Johnson и использовать препараты от Pfizer и Moderna из-за производства с применением клеток абортированного эмбриона.

25 октября противников вакцинации вышли на митинг и устроили потасовки в Нью-Йорке.