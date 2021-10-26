Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 20:40
20:40
Общество
Наталия Орейро по-русски обратилась к россиянам после получения гражданства
20:39
Общество
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве до 28 октября
20:37
Общество
Ольга Бузова вернется на сцену МХАТ имени Горького
20:35
Происшествия
В Новой Москве проходит рейд против нелегальной миграции
20:35
Экономика
Глава МИД Украины Кулеба: остановка поставок газа из РФ повлечет «асимметричные шаги»
20:32
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза осталась без земельных участков по решению суда
20:30
Общество
Волонтерские штабы акции «Мы вместе» возобновляют свою работу
20:29
Общество
Отряд «Лиза Алерт» не успел спасти человека из-за масштабных поисков Светличной
20:29
Политика
Елена Панина: Произвол интернет-монополистов пора ограничить на международном уровне
20:28
Политика
Матвиенко и Володин обсудили взаимодействие Совфеда и Госдумы в законотворческой работе
Все новости

Врачи штата Мэн требуют отмены обязательной вакцинации

  /   Обновлено: 26 октября 2021 19:15
Весь мир
Врачи штата Мэн требуют отмены обязательной вакцинации
pixabay.com  / 

Огаста, 26 октября. Группа врачей из штата Мэн просят Верховный суд отменить закон об обязательной вакцинации для всех медработников. Они отмечают, что требование нарушает их право на свободу вероисповедания.

Адвокат группы врачей Мэтью Ставер сказал, что они возражают против вакцин из-за того, что лекарство было «разработано, протестировано, либо иным образом связано с использованием развитием клеток плода, которые возникли при плановых абортах».

«Мэн явно выделил верующих работников, отказывающихся от вакцинации по религиозным причинам» — отметил защитник.

По данным СМИ, до сих пор судьи отклоняли подобные просьбы об обязательной вакцинации, когда об этом просили сотрудники Университета Индианы или учителя Нью-Йорка, но врачи ссылаются на религиозный фактор, который может повлиять на конечное решение.

В марте католические епископы США призвали верующих избегать вакцину Johnson & Johnson и использовать препараты от Pfizer и Moderna из-за производства с применением клеток абортированного эмбриона.

25 октября противников вакцинации вышли на митинг и устроили потасовки в Нью-Йорке.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Врачи штата Мэн требуют отмены обязательной вакцинации
сша медики антивакстеры
Комментировать