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Сатановский предложил взять под контроль Украину после решения суда по скифскому золоту
Политика
Сатановский предложил взять под контроль Украину после решения суда по скифскому золоту
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 октября. Россию ограбили в суде по делу о скифском золоте, и Украина может ликовать, заявил политолог Евгений Сатановский. Однако, считает политолог, последнее сокрушительное слово все равно останется за Москвой.

Взглядом на скандальное решение Апелляционного суда Амстердама авторитетный журналист поделился в своем Telegram-канале «Армагеддоныч». По мнению эксперта, Россию прямом смысле слова ограбили, но Кремль не будет пытаться выкрасть древние сокровища из Голландии — все-таки, со Старым Светом еще предстоит вести деловые контакты. А вот сценарий сокрушительного контрудара по Украине Сатановский считает вполне вероятным.

«Когда и если скифское золото и в самом деле вернется из Нидерландов на Украину, его можно будет вернуть в Крым, взяв наконец-то под контроль всю Украину», — предложил политолог.

Сатановский предложил взять под контроль Украину после решения суда по скифскому золоту
flickr.com / Peter Kudlacz / CC BY 2.0

По мнению эксперта, эксперимент с независимостью Киева пора сворачивать, а всю страну «закрыть на очистку». Команда президента Владимира Зеленского никогда не выполнит Минские соглашения и не сделает ничего для завершения гражданской войны, а потому Москве следует брать инициативу в свои руки, открыл своей аудитории глаза на правду автор «Армагеддоныча» .

«Слушать про Минские соглашения и Нормандский формат уже тошно. Да и не только про них», — признался эксперт.

Евгений Сатановский нередко публикует комментарии по вопросам актуальной международной и российской повестки. Накануне автор Telegram-канала «Армагеддоныч» высказался по поводу усложнения порядка выдачи россиянам неиммиграционных виз в США.

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Все новости / Политика / Сатановский предложил взять под контроль Украину после решения суда по скифскому золоту
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