Москва, 26 октября. Россию ограбили в суде по делу о скифском золоте, и Украина может ликовать, заявил политолог Евгений Сатановский. Однако, считает политолог, последнее сокрушительное слово все равно останется за Москвой.

Взглядом на скандальное решение Апелляционного суда Амстердама авторитетный журналист поделился в своем Telegram-канале «Армагеддоныч». По мнению эксперта, Россию прямом смысле слова ограбили, но Кремль не будет пытаться выкрасть древние сокровища из Голландии — все-таки, со Старым Светом еще предстоит вести деловые контакты. А вот сценарий сокрушительного контрудара по Украине Сатановский считает вполне вероятным.

«Когда и если скифское золото и в самом деле вернется из Нидерландов на Украину, его можно будет вернуть в Крым, взяв наконец-то под контроль всю Украину», — предложил политолог.

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По мнению эксперта, эксперимент с независимостью Киева пора сворачивать, а всю страну «закрыть на очистку». Команда президента Владимира Зеленского никогда не выполнит Минские соглашения и не сделает ничего для завершения гражданской войны, а потому Москве следует брать инициативу в свои руки, открыл своей аудитории глаза на правду автор «Армагеддоныча» .

«Слушать про Минские соглашения и Нормандский формат уже тошно. Да и не только про них», — признался эксперт.

Евгений Сатановский нередко публикует комментарии по вопросам актуальной международной и российской повестки. Накануне автор Telegram-канала «Армагеддоныч» высказался по поводу усложнения порядка выдачи россиянам неиммиграционных виз в США.