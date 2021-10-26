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Кокорин попал в заявку на игру с «Лацио» из-за COVID-19 у Гонсалеса
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Кокорин попал в заявку на игру с «Лацио» из-за COVID-19 у Гонсалеса

  /   Обновлено: 26 октября 2021 18:57
Спорт
Кокорин попал в заявку на игру с «Лацио» из-за COVID-19 у Гонсалеса
Global Look Press  /  Maurizio Borsari/AFLO

Флоренция, 26 октября. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч десятого тура Серии А против римского «Лацио», его одноклубник Николас Гонсалес заразился COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба флорентийского клуба.

Встреча «Лацио» — «Фиорентина» пройдет в среду, 27 октября, на римском стадионе «Стадио Олимпико», начало — в 21:45 по московскому времени. Кокорин появлялся последний раз на поле 3 октября, когда фиолетовые проиграли дома неаполитанцам (1:2).

Гонсалес получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Болезнь у аргентинского форварда протекает бессимптомно, он переведен на карантин.

Ранее сообщалось, что Кокорин может перебраться в турецкий чемпионат. «Аланьяспор» и «Адана Демирспор» планируют арендовать у «Фиорентины» 30-летнего нападающего.

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