«Зона понимания». Украина. За что боролись, на то и напоролись

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» дал понять, что Россия внимательно следит за тем, что происходит на Украине.

Видит, как Незалежная предлагает Газпрому скидку на транзит газа на 50%, лишь бы не запускали «Северный поток — 2». Видит, как переименовывают Великую Отечественную войну в советско-немецкую. Заметили и 60 миллионов долларов от американских кураторов. Долго ли еще будет ждать русский медведь?

Ведущий программы «Зона» Игорь Кимаковский ответит на насущные вопросы и расскажет, есть ли у России понимание, как действовать при различных вариантах развития украинских событий.