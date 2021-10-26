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Спасенного из грязного сарая в Дагестане львенка Симбу вылечили и отправили в Танзанию

  /   Обновлено: 26 октября 2021 18:54
Общество
Спасенного из грязного сарая в Дагестане львенка Симбу вылечили и отправили в Танзанию
pixabay.com/PD

Челябинск, 26 октября. Львенка Симбу, которого летом 2020 года доставили на лечение в Челябинск из Дагестана, после выздоровления отправили в Танзанию на борту частного боинга.

Специальный борт вылетел из международного аэропорта Челябинска в Килиманджаро. Там Симба вместе с леопардом Евой будет проходить реабилитацию в центре в городе Моши.

«Животные направились в реабилитационный центр Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center в городе Моши (Танзания), где для них уже построены комфортные вольеры со свободной большой территорией. За адаптацией и жизнью кошек будут круглосуточно наблюдать специалисты», — говорится в Instagram-аккаунте АО «Русская медная компания».

Спасенного из грязного сарая в Дагестане львенка Симбу вылечили и отправили в Танзанию
Pr Scr instagram.com / @rcc_group

Львенок был практически на грани смерти, когда в марте 2020 года его спасли из грязного сарая в Дагестане. Он выглядел измученным, истощенным и даже не мог ходить. Местные жители сообщили властям, что владельцы использовали львенка для заработка: они брали деньги с туристов за возможность сделать селфи с Симбой.

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челябинск спасение львенок
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