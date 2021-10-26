Парламент Турции продлил разрешение на использование войск страны в Сирии и Ираке

Анкара, 26 октября. Парламент Турции в ходе очередного заседания продлил на два года разрешение на использование ВС страны в Сирии и Ираке.

Так, мандат на использование турецких войск в указанные странах продлен до октября 2023 года. Это решение было поддержано представителями правящей «Партии справедливости и развития», а также националистической «Партии национального движения». Против продления сроков действия разрешения выступили депутаты от «Народно-республиканской партии» и прокурдской «Партии демократии народов».

Отмечается, что турецкий парламент в октябре 2014 года впервые разрешил использовать войска в Сирии и Ираке. Мандат действовал в течение одного года, после чего регулярно продлевался еще на год.

Ранее сообщалось, что Турция обсудила с командирами «Сирийской национальной армии» (СНА) сценарий военной операции в Сирии. Для этого командиры СНА были приглашены в Анкару.