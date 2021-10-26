Беременная Нюша изящно сфотографировалась с верблюдом посреди пустыни

Дубаи, 26 октября. Певица Нюша — одна из самых популярных российских исполнительниц. Интересно, что она практически выросла на глазах своих поклонников. Со временем трансформировался и сам образ Нюши. Она много раз меняла имидж, перекрашивала волосы, пробовала новые луки от яркого кибер-гламура до спорт-шика, пишет Teleprogramma.pro. На красных дорожках она, конечно же, блистает в шикарных вечерних платьях. Совсем недавно певица заявила о своей беременности. Теперь она реже появляется на публике, но при этом наряжаться она не перестала.

Этой осенью артистка много путешествовала. Она побывала в большей части Европы, сейчас проводит время в Дубае. Ранее она отметилась на светской вечеринке в мерцающем наряде, а теперь запечатлелась в пустыне в красивейшем образе.

Исполнительница хита «Чудо» облачилась в черное струящееся платье с открытой спиной. Поверх она надела восточную тунику, стремящуюся в пол. Волосы звезды были собраны в пучок, на лице — томный макияж со стрелками. Под уздцы она взяла послушного верблюда. Кто бы мог подумать, что подобный бедуинский стиль окажется для Нюши таким изящным.

«Представьте, что у вас есть три желания, три надежды, три мечты, и все они могли бы сбыться. А потом представьте, что все, о чем вы мечтаете, действительно может сбыться», — подписала публикацию артистка.

Подписчики звезды не смогли устоять и осыпали красавицу комментариями.

«Ого, какая царица»; «Настоящая восточная сказка»; «Красота»; «Это просто вау»; «Как мне нравится все в этих снимках»; «Как вы спрятали живот! Даже не поймешь, что вы в положении»; «Ну это лучшие кадры, без напыщенности», — написали они.

Ранее певица заявила Ляйсан Утяшевой, что никогда не хотела Ferrari. По словам Нюши, ей никогда не была присуща зацикленность на вещах.