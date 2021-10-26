Мекка для любого музыканта: дирижер Мастранджело рассказал ФАН о гражданстве РФ и любви к Петербургу

Знаменитый итальянско-российский дирижер Фабио Мастранджело рассказал в интервью ФАН, как оказался в России, с чего началась его любовь к стране и как он относится к российскому гражданству.

Последнее время многие известные граждане иностранных государств стремятся получить паспорт РФ. Россиянами уже официально признаны актеры Стивен Сигал, Жерар Депардье, на днях гражданство РФ получила актриса Наталия Орейро. Однако Фабио Мастранджело оказался в числе первых.

— Фабио, расскажите о своем первом визите в Россию.

— Впервые я оказался в России более 20 лет назад, в июне 1999 года. Приехал для того, чтобы пройти мастер-класс у советского режиссера Ильи Мусина. Но, к сожалению, он умер из-за осложнений после операции за день до моего визита. Тогда визу получить было непросто, на тот момент я жил в Канаде. Если честно, я думал, что уже не дождусь ее. Конверт из посольства России принесли прямо в день моего вылета в Санкт-Петербург. Когда курьер постучал в дверь, я даже не знал, виза это или отказ. Но уже буквально через три-четыре часа я спешил в аэропорт, чтобы отправиться из Торонто в Россию.

— Каким было первое впечатление от новой для вас страны?

— Я был поражен красотой города и влюбился в Петербург с первого взгляда. Я просто чувствовал себя расположенным к этому городу. Да, было восхищение, предвкушение. Ведь это Санкт-Петербург, Россия, место, где жил Чайковский и дирижировал Рахманинов — Мекка для любого музыканта.

facebook.com / Fabio Mastrangelo

— Когда появилось желание остаться в России насовсем?

— Желание жить в России появилось совершенно неожиданно, буквально через пять минут после моего пребывания в Петербурге. И у меня не было ни малейшего представления о том, как это сделать. Перед тем, как приехать сюда, никаких подобных мыслей, конечно же, не было. Но в какой-то момент я обнаружил, что даю уже более половины всех ангажементов в России и только остальную часть — в других странах мира. И тогда я подумал, а зачем мне жить в Канаде, так далеко от всего? Тем более что Канаду я не любил. А мне кажется, что для творческого человека это важный момент. И, как говорят в России, я просто оказался в нужное время в нужном месте.

— Вы родились в Италии и довольно давно живете в России. Какая музыка вам все же ближе?

— Я очень проникся культурой и музыкой России. У меня разные позиции и должности от Санкт-Петербурга до Якутска. То, что сейчас я уже неплохо владею русским языком и абсолютно его понимаю, позволяет исполнять любую русскую оперу, а это огромный и интересный репертуар. Сколько опер написали Римский-Корсаков, Прокофьев, Шостакович, Рахманинов, Глинка. Сейчас уже русская музыка близка мне так же, как и итальянская.

— Культура Европы и Италии отличается от российской. Как это отражается на вашем творчестве?

— Мой взгляд как у европейца и итальянца отличается. Я полностью понимаю русскую культуру, но все-таки есть какие-то вещи на уровне ДНК, которые остались от предыдущей жизни, и, мне кажется, когда эти элементы совмещаются, появляется весьма интересный творческий результат.

Global Look Press / Alexey Sukhorukov/ZUMAPRESS.com

— Вы бывали в различных уголках мира и признаны одним из самых значимых людей в творческой среде, скажите, много ли талантливых людей в России?

— В России феноменальное количество талантливых людей. Поверьте, я знаю, о чем говорю, поскольку много гастролирую по стране. Везде — от Владивостока до Калининграда — можно встретить музыкально одаренных людей.

— А есть в России возможности для реализации таланта у молодых музыкантов?

— На сегодняшний день Россия — самая музыкальная страна в мире. Здесь до сих пор пока рождаются театры, коллективы, симфонические оркестры и балеты.

— Жизнь в России — это осознанный выбор?

— Когда мне задают вопрос, почему я так сильно люблю Россию, я говорю: «Да потому, что я могу сравнивать». Я жил практически везде в Европе и жил в Канаде десять лет. Это разные страны, поэтому могу сказать, что выбор жить в России сделан совершенно сознательно.

— Многие зарубежные артисты, спортсмены стремятся сегодня по разным причинам получить гражданство РФ. У вас были особые причины получить паспорт гражданина России?

— Гражданство — это, конечно, не та инициатива, которую человек предпринимает из расчета или личной выгоды. В момент принятия решения я не был в ситуации необходимости иметь второй паспорт и хорошо подумал, прежде чем принять решение подать заявление на получение российского гражданства. С эмоциональной точки зрения это непростой, нелегкий шаг, но моей самой большой мотивацией была любовь к России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что законодательство о российском гражданстве должно быть более либеральным. Сейчас необходимо совершенствовать сам инструмент вступления в гражданство.