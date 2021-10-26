Регулятор ФРГ получил заключение Минэкономики по сертификации «СП-2»

Берлин, 26 октября. Министерство экономики Германии направило в Федеральное сетевое агентство ФРГ заключение по сертификации газопровода «Северный поток — 2», сообщило агентство Bloomberg.

Как стало известно журналистам, министерство пришло к выводу, что сертификация «Северного потока — 2» не будет представлять опасности для газоснабжения страны. Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер ранее заявил о важности корректного проведения сертификации в соответствии с действующими предписаниями.

«Северный поток — 2» должен был быть построен еще в 2019 году, однако из-за санкций США работы продлились до сентября текущего года. После окончания строительства газопровод должен пройти сертификацию немецким регулятором. Только после этой процедуры можно будет начать поставки газа.

Европейские страны в этом году столкнулись с энергетическим кризисом, вызванным низкими запасами в подземных хранилищах газа. На фоне этой ситуации котировки голубого топлива в Европе установили новые исторические максимумы, преодолев отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров. В настоящее время газ в Европе торгуется на уроне 1100 долларов за тысячу «кубов».