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Командование ВСУ опровергло сообщения о захвате Старомарьевки в Донбассе
Армия
Командование ВСУ опровергло сообщения о захвате Старомарьевки в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Киев, 26 октября. Информация о захвате украинскими военными населенного пункта Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе не соответствует действительности, утверждают в штабе Операции объединенных сил.

Как утверждает украинское командование, распространившиеся в прессе сообщения являются попыткой «дискредитировать и обвинить» военных в нарушении.

«Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства, — говорится в сообщении. — Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложна».

Ранее в украинском издании «Бабель», ссылаясь на источники в минобороны, сообщили, что подразделения ВСУ заняли село Старомарьевка, расположенное к югу от Донецка. Утверждалось, что военные закрепились в населенном пункте минувшим вечером.

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