Чешская Skoda откажется от сборки нового универсала Fabia Combi

Прага, 26 октября. Автолюбители не увидят новой версии Fabia Combi в кузове «универсал».

Автомобилестроительная компания из Чехии не будет вести работы по созданию следующей генерации универсала Fabia. Предполагалось, что обновленная модель будет собираться уже в 2023 году, но менеджмент Skoda передумал и оповестил работников завода в Квасинах об отказе от сборки.

Отмечается, что управление концерна отныне будет делать упор на создании электрокаров. Помимо этого, свой вклад в решение компании сделал «зеленый» стандарт «Евро-7», из-за которого, начиная с 2026 года, производство машин с традиционными силовыми агрегатами будет гораздо сложнее и дороже. Вдобавок общая популярность небольших универсалов низкая и меркнет по сравнению с востребованностью хетчбэков и кроссоверов.

Премьера хетчбэка Fabia прошла в мае 2021 года. Транспортное средство оборудуется двигателями на 1 литр мощностью 65 и 80 л.с. Также производитель предлагает вариант с мотором на 1,5 литра.