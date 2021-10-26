«Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с просьбой закрыть YouTube-канал Собчак

Москва, 26 октября. Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов направил жалобу на YouTube-канал телеведущей Ксении Собчак в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Скандал начался после выхода интервью рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна на YouTube-канале Собчак. В нем музыкант заявил, что не понимает целесообразности многомиллионных трат на проведение Дня Победы ежегодно. На это заявление обратили внимание участники движения «Ветераны России».

Руководитель движения отметил, что организация призывает силовые структуры проверить слова Моргенштерна на экстремизм, а сам канал, который выпустил подобное, должен быть закрыт.

«Дать поручение провести проверку деятельности (вещания) YouTube-канала «Осторожно, Собчак!» на факт возможной экстремистской деятельности и угрозы национальной безопасности Российской Федерации с последующей блокировкой канала и удаления контента», — текст обращения опубликован на официальном сайте движения.

Ранее скандальное заявление рэпера прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами. Он посоветовал непонимающему артисту обратиться за советом к бабушке или дедушке.