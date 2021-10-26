Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 19:11
19:09
Армия
Пентагон опасается возможного возобновления атак «Исламского государства» против США
19:09
Технологии
iPhone 12 не попал в топ-5 обновленного рейтинга смартфонов от Роскачества
19:08
Общество
Экс-солист «Ляписа Трубецкого» Михалок обратился к подписчикам после драки с поклонником на концерте
19:05
Весь мир
Греция обвинила Турцию в попустительстве незаконной перевозки беженцев через Эгейское море
19:04
Происшествия
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Балтийске после взрыва газа в доме
19:04
Политика
Президент ФРГ вручил Меркель официальное уведомление об окончании ее полномочий канцлера
19:00
Видео
В Общественной палате РФ обсудили последствия роста антироссийских настроений в Прибалтике
19:00
Общество
Главные новости дня: 26 октября
18:55
Политика
Сатановский предложил взять под контроль Украину после решения суда по скифскому золоту
18:55
Спорт
Кокорин попал в заявку на игру с «Лацио» из-за COVID-19 у Гонсалеса
Все новости

«Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с просьбой закрыть YouTube-канал Собчак
Общество
«Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с просьбой закрыть YouTube-канал Собчак
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 26 октября. Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов направил жалобу на YouTube-канал телеведущей Ксении Собчак в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Скандал начался после выхода интервью рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна на YouTube-канале Собчак. В нем музыкант заявил, что не понимает целесообразности многомиллионных трат на проведение Дня Победы ежегодно. На это заявление обратили внимание участники движения «Ветераны России».

Руководитель движения отметил, что организация призывает силовые структуры проверить слова Моргенштерна на экстремизм, а сам канал, который выпустил подобное, должен быть закрыт.

«Дать поручение провести проверку деятельности (вещания) YouTube-канала «Осторожно, Собчак!» на факт возможной экстремистской деятельности и угрозы национальной безопасности Российской Федерации с последующей блокировкой канала и удаления контента», — текст обращения опубликован на официальном сайте движения.

Ранее скандальное заявление рэпера прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами. Он посоветовал непонимающему артисту обратиться за советом к бабушке или дедушке.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с просьбой закрыть YouTube-канал Собчак
собчак моргенштерн ветераны россии
Комментировать