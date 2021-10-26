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Парламент Ливии утвердил минимальный возраст для кандидатов в президенты
Весь мир
Парламент Ливии утвердил минимальный возраст для кандидатов в президенты
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Тобрук, 26 октября. Палата представителей Ливии большинством голосов одобрила изменение минимального возраста кандидатов в президенты с 40 до 35 лет, сообщил пресс-секретарь Абдалла Блехек.

Члены парламента обсудили в понедельник на очередном заседании проект закона об электронных транзакциях, за который также проголосовала большая часть присутствовавших. Палата представителей возобновила официальные встречи в штаб-квартире в городе Тобрук под председательством первого заместителя спикера Фавзи аль-Нувайри.

Закрытое заседание депутатов прошло одновременно с визитом главы Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) Имада ас-Сайеха в Тобрук, который потребовал обсудить некоторые технические поправки в электоральное законодательство. В начале сентября ливийский парламент одобрил закон о предстоящих президентских выборах, намеченных на 24 декабря. Месяцем ранее делегаты Форума политического диалога утвердили в Женеве список условий для выдвижения кандидатов в президенты страны.

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ливия
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