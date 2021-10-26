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Крестный сын Дианы Спенсер в третий раз женился на миллиардерше в Афинах
Общество
Крестный сын Дианы Спенсер в третий раз женился на миллиардерше в Афинах
pixabay.com  /  Pexels

Афины, 26 октября. Принц Греции и Дании Филипп сыграл роскошную свадьбу с невестой Ниной Флор. Среди гостей были замечены дочери принца Эндрю Беатрис и Евгения.

Королевская свадьба состоялась в Кафедральном соборе в Афинах. Дочь швейцарского миллиардера Нина Флор отправилась под венец с 35-летним крестным сыном леди Ди Филиппом, принцем Дании и Греции.

Роскошная церемония состоялась в присутствии привилегированных гостей: среди родственников молодоженов оказались принцесса Беатрис с мужем Эдуардо Мапелли-Моцци, и ее сестра Евгения. Кроме того, на мероприятии появилась королева Дании Маргарет II и королева Испании София Греческая.

Невеста выбрала для церемонии роскошное платье от Chanel, которое прикрыло беременный живот. Стоит отметить, что эта свадьба — далеко не первая для молодоженов. Принц Филипп женился на Нине Флор в декабре 2020 года. Затем пара повторно сыграла скромную свадьбу весной 2021 года. Осенью состоялась третья церемония, которая прошла с королевским размахом.

Принцесса Беатрис появилась на свадьбе вскоре после родов. Внучка королевы Великобритании раскрыла имя первенца в сентябре.

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свадьба принц филипп королевская семья
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