Поляризация B-моды не помогла указать на существование первичных гравитационных волн

Москва, 26 октября. Международная группа ученых из Канады, Японии, Великобритании и США опубликовала записи нового анализа данных различных опытов. Экспертам снова не удалось выявить следы первичных гравитационных волн.

Комбинирование данных опытов BICEP2, Keck Array, BICEP3 CMB, Planck и WMAP не помогло экспертам идентифицировать искомую поляризацию B-моды. Однако именно она должна указывать на существование первичных гравитационных волн. Все сигналы, которые обнаружили специалисты, можно объяснить пылью или прочими посторонними воздействиями, передает Planet Today.

На сегодняшний день ученым не удалось добыть доказательства существования реликтовых гравитационных волн. Из этого следует, что им можно исключить некоторые так называемые «простые» модели ранней инфляции Вселенной. Однако эксперты уверены, что в современной Вселенной должны остаться следы Большого взрыва.

Астрофизик Эви Лоеб ранее представил теорию создания Вселенной в лаборатории. Он совместил религиозные представления о Создателе и научные идеи физики.