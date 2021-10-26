Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить слова Моргенштерна о Дне Победы

Москва, 26 октября. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Андрею Стрижову проверить слова рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна на нарушение действующего законодательства.

Артист в интервью телеведущей Ксении Собчак для YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» заявил, что не понимает, почему в России так отмечают День Победы. Он осудил траты на мероприятие, которое проходит вот уже 76 лет. Слова музыканта оскорбили членов движения «Ветераны России», которые обратились с жалобой в СК.



В рамках процессуальной проверки будет установлено, есть ли в словах скандально-известного рэпера нарушения закона, сообщает пресс-служба СК РФ.