Бывшие узники концлагеря Берген-Бельзен посетили мемориал жертвам Холокоста

Жертвами концентрационного лагеря Берген-Бельзен стали около 70 000 человек, в том числе и ставшая символом главной трагедии XX века 15-летняя Анна Франк.

Сейчас на месте «лагеря смерти» находится мемориал, который ежегодно посещают тысячи людей. На днях к памятнику жертвам Холокоста пришли бывшие заключенные. Рассказать о пережитом приехали четыре человека.

«Первое, что нас поразило, — это дым и запах. Он был ужасным. А потом сквозь этот смог мы увидели людей. Хотя, на самом деле, это были скелеты. Они перемещались, как зомби. А потом просто падали и умирали», — вспомнила бывшая узница концлагеря Мала Хельфгот Трибич.

Организатором встречи выступил образовательный проект «Марш живых», который призван просвещать молодое поколение и рассказывать об ужасах нацизма.

«Антисемитизм и ненависть к евреям все еще существует в мире, в Европе. Я думаю, что программа «Марш живых» особенно важна для молодых людей, которые приедут, чтобы понять эту историю и внести свой вклад в создание лучшего мира и будущего», — считает волонтер организации Робин Эшли.

Несколько лет назад в Берген-Бельзене организовали выставку, посвященную детям-заключенным. Одной из них была еврейская девочка Анна Франк. Ее дневник, обличающий сущность нацизма, обрел всемирную известность.