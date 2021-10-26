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На трубопроводе украинской АЭС в Вараше произошла авария
Происшествия
На трубопроводе украинской АЭС в Вараше произошла авария
wikipedia.org  /  Дьяков В. Л.

Ровно, 26 октября. Разгерметизация водородного трубопровода привела к возникновению вспышки водорода на Ровенской АЭС, расположенной в городе Вараша, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Инцидент произошел около блока №3. По информации экстренных служб, диаметр водородной вспышки составил 50 миллиметров. После разгерметизации трубы горения не последовало.

Персонал АЭС смог оперативно перекрыть трубопровод. Жертв удалось избежать. В настоящее время, как заверили в ГСЧС, радиационное и противопожарное состояние находится в пределах нормы. Ровенская АЭС продолжает работу в штатном порядке. При ликвидации аварии было задействовано 19 человек и семь единиц специальной техники.

Несколько дней назад в Донецкой области была остановлена работа Славянской ТЭС. Причиной стало отсутствие угля.

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украина авария аэс ровенская аэс
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