Российские моряки спасли от пиратов 20 украинцев во время операции в Гвинейском заливе

Москва, 26 октября. Российские моряки во время операции на захваченном пиратами судне спасли 22 человека, сообщил командир отряда боевых кораблей Северного флота ВМФ РФ Станислав Варик.

В беседе с журналистами он раскрыл детали инцидента, произошедшего в Гвинейском заливе. Получив сообщения от Международного бюро противопиратской деятельности о захвате судна, капитан распорядился поднять в воздух вертолет. Машина достигла заданного района, преодолев сильный тропический ливень.

«Прибыв в район, обнаружил высокоскоростную быстроходную лодку, которая маневрировала вдоль борта захваченного судна. Услышав звук вертолета и увидев его, пираты в количестве восьми человек уже на момент подлета вертолета были погружены в лодку, и лодка, резко переменно маневрируя на высокой скорости свыше 30 узлов начала маневрировать на удаление», — рассказал Варик.

По его словам, в составе экипажа контейнеровоза было 22 человека, в частности, один россиянин, один румын и 20 украинцев. Все они спасены и сейчас находятся в безопасности.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео с места происшествия. На записи видна высадка российских морпехов на контейнеровоз с большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».