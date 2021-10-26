Режиссер «Игры в кальмара» не получил премию от Netflix

Сеул, 26 октября. Режиссер Хван Дон-хек рассказал о работе над сериалом «Игра в кальмара» и оценил гонорар, который получил за хит стриминг-сервиса Netflix.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» вышел на экраны всего несколько недель назад и мгновенно завоевал популярность — дораму уже посмотрели больше 100 млн аккаунтов Netflix. Однако коммерческий успех и поддержка критиков не принесли внушительных гонораров режиссеру Хван Дон-хеку. Автор рассказал о своем заработке в интервью изданию The Guardian и признался, что его доход оказался несравнимо ниже, чем у главного героя сериала, передает «Культуромания».

«Но мне действительно достаточно. Этого хватает, чтобы у меня была еда на столе. И это не похоже на премию от Netflix, мне заплатили в соответствии с первоначальными условиями контракта», — поделился режиссер.

Стоит отметить, что дорама стала золотой жилой для стриминг-гиганта: «Игра в кальмара» заработала около 650 млн фунтов стерлингов, хотя купила проект всего за 15,5 млн фунтов стерлингов. При этом режиссер признался, что производство сериала сопровождалось колоссальным стрессом и даже потерей нескольких зубов.

Ранее кинообозреватель британской газеты Al-Quds Бакр Садаки оценил популярность сериала. Автор объяснил, с чем связан огромный успех «Игры в кальмара».