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Продажа акций MRG в рамках IPO может стать крупнейшей в России за последнее десятилетие

  /   Обновлено: 26 октября 2021 17:48
Экономика
Продажа акций MRG в рамках IPO может стать крупнейшей в России за последнее десятилетие
pixabay.com  /  Csaba Nagy

Москва, 26 октября. Владельцы Mercury Retail Group (MRG) планируют продать 10-15% своих акций в рамках IPO, оценивая группу в 20-25 млрд долларов. Если сделка состоится, она может стать крупнейшей в РФ за десятилетие.

В целом инвесторы настороженно относятся к оценке стоимости акций со стороны MRG, передает «Коммерсантъ». Группа огласила активные планы по росту, согласно которым в 2022-м она хочет открыть 2,5 тысячи магазинов, а в 2023-м — 3 тысячи торговых точек. Mercury Retail Group объединяет две сети магазинов: «Красное & белое» и «Бристоль».

«Конъюнктура для размещения сейчас благоприятная, российские активы выходят из санкционно-ненавистного поля международных игроков», — заявил директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.

Сделка будет проходить на Московской бирже по модели cash-out, иными словами, ценные бумаги будут продавать текущие владельцы. При этом участники инвестиционного рынка считают, что выход акционеров из прибыльного бизнеса является минусом размещения.

Российские инвесторы ранее выкупили более половины акций группы «Ренессанс страхование» в рамках первичного публичного размещения (IPO). В основном в сделке участвовали инвесторы из США, Европы и РФ, но доминировали именно россияне.

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мосбиржа IPO продажа акций MRG
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