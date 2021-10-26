В Общественной палате РФ обсудили последствия роста антироссийских настроений в Прибалтике

На выставке «30 лет независимости Прибалтики. Политзаключенные. Цензура. Неонацизм» были представлены данные о политзаключенных, различных формах цензуры и преследованиях СМИ.

Выставка в Общественной палате России была призвана аккумулировать внимание общественности к ущемлениям прав человека в странах Прибалтики, возрождению неонацизма, преследованиям за свободу слова, героизации пособников Гитлера, а также участившихся репрессий против журналистов и правозащитников.

Андрей Стариков, журналист Baltnews, преследуемый в Латвии за профдеятельность, рассказал о существующей там криминализации любых отношений с Россией.

«Если ты — друг России, если ты симпатизируешь России, если ты не готов становиться в ряды тех, кто издевается над всем русским — в отношении тебя действует презумпция виновности. Ты, по умолчанию, — антигосударственный элемент, ты будешь фигурировать в отчетах местных спецслужб», — описывает политику прибалтов журналист.

Андрей рассказал, что у журналистов, сотрудничающих с российскими издательствами проводятся обыски, изымаются техника и документы, кредитные карты, на них заводятся уголовные дела. По сути, пророссийским СМИ в Прибалтике ставят запрет на профессию. Во многом в процветающей там русофобии виноваты власти, пытающиеся стереть историю.

На борьбу с реанимированием памяти жителей упомянутых стран вышел и российский историк Александр Репников, выпустив книгу «От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны». Издание содержит подлинные свидетельства людей, прошедших через концлагеря и все ужасы оккупации. Но никакой реакции со стороны прибалтийских историков, которые знают об этом двухтомнике, увы, не последовало.

«По сути, это действительно «страусиная политика» — стараться не видеть то, что противоречит вот этой вот сложившейся героизации военных преступников, людей, которые ответственны за уничтожение мирного населения, военнопленных», — жалуется историк.

К сожалению, в настоящее время героизация фашизма в Прибалтике приобрела вполне официальное лицо. Сотрудник фонда «Историческая память» Владимир Симиндей привел пример того, как в одной из обсуждаемых стран был установлен памятник эсэсовцу в немецком стальном шлеме, с автоматом МП-40, дуло которого символически направлено на восток.

«Детей с молодых ногтей, не то, что со школы, но даже с детского сада приучают использовать нацистское обмундирование, амуницию, вооружение. Естественно с самых ранних лет дети впитывают ложные ценности», — указал на негативные стороны прибалтийской политики Симиндей.

Много говорили и о пророссийских СМИ, работа которых практически приостановлена. Среди выступающих был и Гедрюс Грабаускас, литовский правозащитник, который после восьми лет непрерывного преследования, получил убежище в России.

«Надежда на то, что вместо этого неонацизма все-таки будет через некоторое время в странах Прибалтики восстановлена свобода и историческая правда. Конечно, пока это довольно сложно, поскольку русофобия, антисемитизм и фальсификация истории — это те столпы, на которых сейчас держится правящий режим. Режим, который все больше людей считает незаконным», — рассуждает о будущем Прибалтики правозащитник.

Ярким примером зачистки российских СМИ на территории ЕС является история журналистки Ольги Курлаевой, которую вместе с семьей принудительно депортировали с территории стран Прибалтики.

«Они продержали меня до 12 часов ночи и пешком отправили через границу. Я говорю: «А чем вы руководствуетесь, что вы пешком отправляете через границу?» — они: «Чтобы вы, как муж не дали пресс-конференцию». — я: «Вы сейчас серьезно? То есть вы серьезно думаете, что мои коллеги не приедут на пограничный пункт и не снимут самую красивую картинку, как девушка с чемоданом ночью переходит границу? Как символ латышской демократии и отношения к журналистам?» — рассказала Ольга в фильме, который был продемонстрирован на выставке.

Выступающие назвали исходящее в Прибалтике «политикой исторического беспамятства», выразив уверенность в том, что ни к чему хорошему это привести не может.