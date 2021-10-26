Москва назначена новым польским министром климата и окружающей среды

Варшава, 26 октября. Пост министра климата и окружающей среды Польши займет 42-летняя Анна Москва. Теперь она будет определять климатическую повестку государства.

Также польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, отвечая на вопросы журналистов, рассказал об изменениях в правительстве. По его словам, в 17:00 по местному времени в президентском дворце состоится церемония назначения новых министров. Уточняется, что Москва заменит на посту Михала Куртыки, который ушел в отставку по семейным обстоятельствам.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что скандальное заявление Моравецкого в Европарламенте с критикой официального Брюсселя удалось оборвать лишь благодаря упоминанию президента России Владимира Путина. По словам журналиста издания, премьер-министр обрушился с речью на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйнен, обвинив ее в попытке шантажа Варшавы из-за недавнего громкого решения Конституционного суда Польши о верховенстве национального права над европейским.