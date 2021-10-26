Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 19:10
19:09
Армия
Пентагон опасается возможного возобновления атак «Исламского государства» против США
19:09
Технологии
iPhone 12 не попал в топ-5 обновленного рейтинга смартфонов от Роскачества
19:08
Общество
Экс-солист «Ляписа Трубецкого» Михалок обратился к подписчикам после драки с поклонником на концерте
19:05
Весь мир
Греция обвинила Турцию в попустительстве незаконной перевозки беженцев через Эгейское море
19:04
Происшествия
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Балтийске после взрыва газа в доме
19:04
Политика
Президент ФРГ вручил Меркель официальное уведомление об окончании ее полномочий канцлера
19:00
Видео
В Общественной палате РФ обсудили последствия роста антироссийских настроений в Прибалтике
19:00
Общество
Главные новости дня: 26 октября
18:55
Политика
Сатановский предложил взять под контроль Украину после решения суда по скифскому золоту
18:55
Спорт
Кокорин попал в заявку на игру с «Лацио» из-за COVID-19 у Гонсалеса
Все новости

Москва назначена новым польским министром климата и окружающей среды

  /   Обновлено: 26 октября 2021 17:48
Политика
Москва назначена новым польским министром климата и окружающей среды
pixabay.com

Варшава, 26 октября. Пост министра климата и окружающей среды Польши займет 42-летняя Анна Москва. Теперь она будет определять климатическую повестку государства.

Также польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, отвечая на вопросы журналистов, рассказал об изменениях в правительстве. По его словам, в 17:00 по местному времени в президентском дворце состоится церемония назначения новых министров. Уточняется, что Москва заменит на посту Михала Куртыки, который ушел в отставку по семейным обстоятельствам.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что скандальное заявление Моравецкого в Европарламенте с критикой официального Брюсселя удалось оборвать лишь благодаря упоминанию президента России Владимира Путина. По словам журналиста издания, премьер-министр обрушился с речью на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйнен, обвинив ее в попытке шантажа Варшавы из-за недавнего громкого решения Конституционного суда Польши о верховенстве национального права над европейским.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Москва назначена новым польским министром климата и окружающей среды
польша москва министр
Комментировать